अमेरिकेतील ट्रकवर झळकले मोदीविरोधी बॅनर; पाहा व्हिडिओ

ह्युस्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला संबोधित करणार आहेत. या आठवड्यात ते अमेरिका दौऱ्यावर जाणार असून, टेक्सासमधील ह्युस्टनमध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकत्रितपणे ५० हजार लोकांना संबोधित करणार आहेत. दरम्यान, या कार्यक्रमाला काही भारतीय वंशाच्याच नागरिकांनी विरोध सुरू केलाय. Face of Indian terrorism असा मजकूर लिहिलेले बॅनर ह्युस्टनमध्ये झळकवण्यात आले आहेत.

कोणी झळकावले बॅनर

मोदींच्या ह्युस्टनमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाला #HowdyModi असे संबोधण्यात येत असून, हा हॅशटॅग ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात ट्रेंडिंग आहे. पण, याच हॅश टॅगमध्ये मोदींच्या कार्यक्रमाला विरोध करणारे ट्विटही पडत आहेत. त्यात एक व्हिडिओ लक्षवेध ठरत आहेत. त्यात काही पंजाबी ट्रक चालक त्यांच्या ट्रकवर मोदींच्या विरोधातील बॅनर लावताना दिसत आहेत. त्या बॅनवर मोदींचा मोठा फोटो लावण्यात आला असून, Face of Indian terrorism असे म्हटले आहे.

