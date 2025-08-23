ग्लोबल

Viral: पतीने गर्भनिरोधक गोळी खरेदी केली, ऑनलाइन पैसे दिले, पण एक छोटी चूक अन् पत्नीसमोर अनैतिक संबंधाचे बिंग फुटले!

Abortion Pill Incident News: ऑनलाइन पेमेंटमुळे त्या पुरूषाचे वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त झाले आणि त्याचे दीर्घकाळ चाललेले गुप्त संबंध उघड झाले आहेत. यामुळे पत्नीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
तुम्ही एखादे गुपित लपवण्यासाठी पूर्णपणे तयार होऊन बाहेर पडलात. तुम्हाला वाटते की सर्व काही ठीक होईल, कोणालाही काही कळणार नाही. पण अचानक काहीतरी चूक होते. ज्यामुळे क्षणार्धात संपूर्ण खेळ बिघडतो. चीनमधील एका पुरूषासोबत असेच घडले. त्याने गुपचूप गर्भनिरोधक गोळ्या विकत घेतल्या, पण नशिबाने अशी युक्ती खेळली की त्याचे गुपित थेट त्याच्या पत्नीसमोर उघड झाले.

