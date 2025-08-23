Viral: पतीने गर्भनिरोधक गोळी खरेदी केली, ऑनलाइन पैसे दिले, पण एक छोटी चूक अन् पत्नीसमोर अनैतिक संबंधाचे बिंग फुटले!

तुम्ही एखादे गुपित लपवण्यासाठी पूर्णपणे तयार होऊन बाहेर पडलात. तुम्हाला वाटते की सर्व काही ठीक होईल, कोणालाही काही कळणार नाही. पण अचानक काहीतरी चूक होते. ज्यामुळे क्षणार्धात संपूर्ण खेळ बिघडतो. चीनमधील एका पुरूषासोबत असेच घडले. त्याने गुपचूप गर्भनिरोधक गोळ्या विकत घेतल्या, पण नशिबाने अशी युक्ती खेळली की त्याचे गुपित थेट त्याच्या पत्नीसमोर उघड झाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही कहाणी ग्वांगडोंग प्रांतातील यांगजियांग शहरात सुरू होते. हा माणूस एका फार्मसीमध्ये गेला. त्याने खिशातून मोबाईल काढला आणि १५.८ युआन म्हणजेच सुमारे २०० रुपये किमतीच्या गोळ्यांचे बिल भरण्यास सुरुवात केली. त्याला वाटले की तो मोबाईलद्वारे पैसे भरेल आणि कोणालाही कळणार नाही. पण खेळ इथेच संपला. पेमेंट अयशस्वी झाले. सिस्टममध्ये एक त्रुटी दिसून आली..5 वर्षांचा तुरुंगवास टाळण्यासाठी 4 वर्षांत तब्बल 3 वेळा राहिली गर्भवती; महिलेचा अनोखा प्रताप समोर, 'या' प्रकरणात ठरवलं होतं दोषी.फार्मसीच्या लोकांनी विचार केला की , ग्राहकाचे पैसे कसे काढायचे. त्यांनी त्याच्या सदस्यता कार्डवर नमूद केलेला फोन नंबर डायल केला. पण तो नंबर त्या पुरूषाचा नसून त्याच्या पत्नीचा असल्याचे निष्पन्न झाले. फोन उचलताच पत्नीने विचारले, कोणती खरेदी?" दुकानदाराने स्पष्टपणे सांगितले , गर्भनिरोधक गोळ्या. हे ऐकताच महिलेचे पाय थबकले. त्याच क्षणी, तिच्या पतीचे गुपित उघड झाले आणि विवाहबाह्य संबंधाचे संपूर्ण सत्य बाहेर आले..Israel-Gaza War: मोठी बातमी! गाझावर कब्जा करण्यासाठी इस्रायल तयार; सुरक्षा परिषदेची मंजुरी.आता बिचाऱ्या नवऱ्याची प्रकृती वाईट आहे. तो म्हणत आहे ' या एका चुकीने दोन कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. ' त्याने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि फार्मसीला जबाबदार धरले. पण कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सर्वात मोठी चूक त्या पुरूषाची स्वतःची होती. त्याचे लग्न झाल्यावरही प्रेमसंबंध होते. जर फार्मसीने त्याचे गुपित जाणूनबुजून उघड केले असते तर प्रकरण न्यायालयात गेले असते. पण इथे फोन चुकून झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.