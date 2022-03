By

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांना अविश्वास प्रस्तावाच्या एक दिवस आधी मोठा धक्का बसला आहे. इम्रान खान यांचे कॅबिनेट मंत्री शाहजहान बुगती यांनी राजीनामा (Cabinet Minister Shahjahan Bugti resigns) दिला आहे. मात्र, सायंकाळी इम्रान खान यांनी शक्‍तिप्रदर्शन करीत आपण राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले आहे. (pakistan pm imran khan said will not resign)

पाकिस्तानच्या संसदेत सोमवारी (ता. २८) इम्रान खान यांच्याविरोधात ठराव मांडण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव शुक्रवारीच मांडण्यात येणार होता. मात्र, सभागृह तहकूब झाल्याने सोमवारी तो मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ८ मार्च रोजी विरोधकांनी इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वासाच्या प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. त्यानंतर पाकिस्तानात राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.

पाकिस्तानात वाढत असलेल्या महागाईला इम्रान खान (Imran Khan) यांचे नेतृत्व जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यामुळे इम्रान खान यांच्या सरकारमधील ५० मंत्री अचानक गायब झाले होते. यानंतर शाहजहान बुगतीने इम्रान खानची (Imran Khan) साथ सोडली आहे. शाहजान बुगती हा बलुचिस्तान चळवळीचा प्रमुख नेता अकबर बुगतीचा नातू आहे. आता इम्रान खान यांनी आपण राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले आहे.

आर्थिक संकट, बेरोजगारीने घेरले

पाकिस्तानच्या संसदेत एकूण ३४२ सदस्य आहेत. कोणत्याही पक्षाला सरकार बनवायचे असेल तर १७२ खासदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. इम्रान खान (Imran Khan) यांच्याकडे केवळ १५० खासदार असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. एकीकडे विरोधकांकडून इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे इम्रान खान समर्थकांना संसदेचा घेराव करण्यास सांगत आहेत. इम्रान खान यांनी २०१८ मध्ये नवा पाकिस्तान निर्माण करण्याचा दावा करीत सत्ता हस्तगत केली. मात्र, इम्रान खान यांना आर्थिक संकट आणि बेरोजगारीने घेरले आहे.