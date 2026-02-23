भारतीयांनो तातडीने इराण सोडा! अमेरिकेसोबतच्या संघर्षानंतर तेहरान दुतावासाचे निर्देश; कोणत्याही क्षणी हल्ल्याची शक्यता?

India Iran Advisory: अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने महत्त्वाची अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. इराणमध्ये सध्या वास्तव्यास असलेल्या सर्व भारतीय नागरिकांनी शक्य तितक्या लवकर देश सोडावा, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. इराण अमेरिका यांच्यातील संघर्षानंतर दुतावासाने हे निर्देश दिले आहेत. ही अॅडव्हायजरी म्हणजे १४ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या अॅडव्हायजरीचा पुढचा टप्पा असल्याचंही दुतावासाने म्हटलं आहे. .१४ जानेवारी रोजी तेहरानमधील भारतीय दुतावासाने इराणमधील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे, आंदोलन किंवा निदर्शने होत असलेल्या ठिकाणांपासून दूर राहण्याचे, तसेच इराण मधील भारतीय दूतावासाच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन केले होते. तसेच स्थानिक माध्यमांवर लक्ष ठेवण्याचाही सल्ला देण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता आता भारतीय नागरिकांना तातडीने इराण सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..US Iran Tensions : अमेरिका कधीही सुरु करु शकते युद्ध, सैन्य तैनात करणे फक्त इशारा नाही, इराणला कोणी केले सावध ?.यासाठी तेहरान दुतावासाने आपत्कालीन संपर्क क्रमांकही जाहीर केला आहे. इराणमधील भारतीय नागरिकांना कोणतीही अडचण असल्यास +989128109115; +989128109109;+989128109102; +989932179359 या क्रमांकांवर संपर्क करावा, असं आवाहन तेहरान दुतावासाकडून करण्यात आलं आहे..UAE Supports Iran : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का ! इराणच्या समर्थनार्थ पुढे आला 'हा' बलाढ्य देश, अमेरिकेबाबत घेऊ शकतो मोठा निर्णय.दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अणुकरारावर अद्याप एकमत झालेले नाही. २५ फेब्रुवारी रोजी ओमानमध्ये पुढील चर्चेचा फेरी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे प्रमुख अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्यात शाब्दिक संघर्ष वाढला आहे. अमेरिकेने इराणच्या आसपास लष्करी उपस्थिती वाढवली असून काही युद्धनौका तैनात केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव शिगेला पोहोचला असून परिस्थिती गंभीर चिघळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.