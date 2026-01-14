India Afghanistan Trade : भारताने अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवला ? इराणमधील संघर्षादरम्यान पाकिस्तानचा दावा

Free Trade Agreement India: भारताने अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार तात्पुरता स्थगित केल्याचा पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्सचा दावा केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. सरकारने हे दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने अधिकृतपणे सांगितले की पाकिस्तानी प्रचार खात्यांकडून या संदर्भात एक बनावट पत्र प्रसारित केले जात आहे. पाकिस्तानी सोशल मीडिया दावा करत होते की इराणमधील परिस्थितीमुळे भारताने हे पाऊल उचलले आहे. .सरकारने दाव्यांचे केले खंडनहिंसक निदर्शनांमुळे इराणमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. याचा फायदा घेत पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्सनी इराणमधील परिस्थितीमुळे भारताने अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार स्थगित केल्याच्या खोट्या बातम्या पसरवण्यास सुरुवात केली. पण पीआयबी फॅक्ट चेकने या खोट्या दाव्यांची चौकशी केली आहे आणि त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये योग्य तथ्ये सादर करून त्यांचे खंडन केले आहे..Pakistan Afghanistan: काबूलवर पाकिस्तानचा बॉम्बवर्षाव, अफगाणिस्तानकडून ड्रोन हल्ला; 48 तासांची शस्त्रसंधी.पीआयबी फॅक्ट चेक पीआयबी फॅक्ट चेकने त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "पाकिस्तानी प्रचार खात्यांद्वारे एक बनावट पत्र प्रसारित केले जात आहे, ज्यामध्ये खोटे दावा केला जात आहे की इराणमधील वाढत्या तणावामुळे भारताने अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार तात्पुरता स्थगित केला आहे. हे पत्र बनावट आहे.".भारत आणि अफगाणिस्तान व्यापारभारत आणि अफगाणिस्तानमधील व्यापारी संबंध मजबूत होत आहेत, ज्यामुळे पाकिस्तान खूप अस्वस्थ आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, भारताने अफगाणिस्तानला ३१८.९१ दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली आणि त्याच काळात तेथून ६८९.८१ दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या..खरं तर, गेल्या वर्षी, जेव्हा पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचला होता, तेव्हा रॉयटर्सने वृत्त दिले होते की अफगाणिस्तान व्यापारासाठी पर्याय म्हणून इराण आणि मध्य आशियाई मार्गांचा शोध घेत होता. कदाचित या निराशेमुळे, पाकिस्तानने अशा खोट्या प्रचारात सहभागी होण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.