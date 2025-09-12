ग्लोबल

PM Narendra Modi: स्थानिक चलनास गती देणार; पंतप्रधान मोदींची मॉरिशसच्या पंतप्रधानांशी चर्चा

India Mauritius: भारत आणि मॉरिशस यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार परस्परांच्या चलनांतून करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी मॉरिशसच्या 'एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन'च्या सुरक्षा व समुद्री क्षमतेवर भर दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
वाराणसी : ‘‘भारत आणि मॉरिशस या देशांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार हा परस्परांच्या चलनांतूनच करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत,’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सांगितले. मोदी यांनी मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांच्यासोबत वाराणसी येथे व्यापक चर्चा केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.

