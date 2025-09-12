PM Narendra Modi: स्थानिक चलनास गती देणार; पंतप्रधान मोदींची मॉरिशसच्या पंतप्रधानांशी चर्चा

वाराणसी : ‘‘भारत आणि मॉरिशस या देशांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार हा परस्परांच्या चलनांतूनच करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत,’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सांगितले. मोदी यांनी मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांच्यासोबत वाराणसी येथे व्यापक चर्चा केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. .मोदी म्हणाले, ‘‘भारत आणि मॉरिशस हे दोन देश आहेत; मात्र त्यांची स्वप्ने आणि त्यांचे भवितव्य एकच आहे. मुक्त, सुरक्षित, स्थिर व समृद्ध हिंद महासागर ही दोन्ही देशांची समान प्राथमिकता आहे. या संदर्भात भारत मॉरिशसच्या ‘एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन’ची सुरक्षा व समुद्री क्षमता मजबूत करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.’’.कराराबद्दल अभिनंदनयावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चागोस कराराबद्दल रामगुलाम आणि मॉरिशसच्या जनतेचे अभिनंदन केले. या चागोस करार ही मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वासाठीची ‘ऐतिहासिक विजयगाथा’ आहे असे, मोदी म्हणाले. त्याचप्रमाणे भारत नेहमीच हिंद महासागर क्षेत्रात सुरक्षेसाठी प्रतिसाद देणारा पहिला देश म्हणून उभा राहिला आहे, असेही ते म्हणाले..पहिलाच दौरा भारतातरामगुलाम हे नऊ ते १६ सप्टेंबरदरम्यान भारताच्या राजकीय दौऱ्यावर असून, त्यांच्या विद्यमान कार्यकाळातील हा पहिलाच द्विपक्षीय चर्चेसाठीचा पहिलाच परदेश दौरा आहे. भाजप नेत्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, काशीतील पंतप्रधान मोदींचा हा एखाद्या परदेशी राष्ट्रप्रमुखासोबत होणारा पहिलाच औपचारिक द्विपक्षीय संवाद ठरणार आहे. यापूर्वी मोदींनी २०१८ मध्ये फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन आणि २०२२ मध्ये जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांचे वाराणसीत स्वागत केले होते; मात्र त्या भेटी औपचारिक द्विपक्षीय नव्हत्या..Chh. Sambhajinagar: पैठण छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर २ तास रास्ता रोको आंदोलन; वाहनांची लांब रांगा.काय आहे चागोस करारगत मे महिन्यात ब्रिटनने मॉरिशसशी करार करत चागोस बेटे, त्यातल्या उष्णकटिबंधीय डिएगो गार्सियासह, मॉरिशसला परत दिले. पन्नास वर्षांहून अधिक काळ ब्रिटनकडे असलेला या बेटांचा हक्क अखेर ब्रिटनने सोडला. या करारानुसार, सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या डिएगो गार्सियाच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी मात्र यापुढेही ब्रिटनकडेच राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.