BRICS : ‘भारत-मेक्सिको भावंडांसारखे!’ मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं दोन्ही संस्कृतीमधील साम्य

मुंबईतील मेक्सिकोच्या वाणिज्य दूतावासातील आर्थिक आणि व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे प्रमुख अलेजांद्रो सांचेझ (Alejandro Sanchez) यांनी भारत आणि मेक्सिको यांच्यातील सांस्कृतिक, आर्थिक आणि पर्यटन संबंधांवर भाष्य करत भारतीयांना मेक्सिकोला भेट देण्याचे विशेष आवाहन केले. "भारत आणि मेक्सिको हे भावंडाप्रमाणे आहेत. भारतीयांनी मेक्सिकोला जरूर यावं, तिथे तुम्हाला घरच्यासारखं वाटेल," असे भावनिक शब्द त्यांनी मुलाखतीत व्यक्त केले. .अलेजांद्रो सांचेझ यांनी BRICS परिषदांच्या पार्श्वभूमीवर AP Globale Digital ला मुलाखत दिली. अपर्णा प्रभूदेसाई यांनी ही मुलाखत घेतली.अलेजांद्रो सांचेझ यांनी सांगितले की, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर भारताला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी मेक्सिको एक होता. आता दोन्ही देशांमधील व्यापार, पर्यटन, संस्कृती आणि शिक्षण क्षेत्रातील संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी मेक्सिको प्रयत्नशील आहे. मुंबईतील मेक्सिकोचे वाणिज्य दूतावास २०२३ पासून कार्यरत असून भारताशी अधिक जवळीक निर्माण करणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..भारतीय संस्कृतीबद्दल बोलताना त्यांनी भारतीय पोशाख, अनेक कलांचे विशेष कौतुक केले. मुंबईच्या दमट हवामानात भारतीय कापडातील कुर्ते अधिक आरामदायी वाटतात, त्यामुळे ते भारतीय पोशाख आवडीने परिधान करतात, असेही त्यांनी सांगितले. भारताने अनेक परकीय आक्रमणे आणि वसाहतवाद अनुभवूनही स्वतःची सांस्कृतिक ओळख टिकवून ठेवली आहे, हे त्यांना सर्वाधिक भावल्याचे त्यांनी नमूद केले.भारतीय आणि मेक्सिकन खाद्यसंस्कृतीतही अनेक साम्य असल्याचे सांचेझ म्हणाले. मेक्सिकोतील टॉर्टिया भारतीय पोळीसारखी असून तेथील अनेक पदार्थ भारतीय करीची आठवण करून देतात. त्यामुळे भारतीयांना मेक्सिकन पदार्थ सहज आवडतील, असा त्यांचा विश्वास आहे. पालक पनीर, वांग्याचे भरीत आणि कांदा भजी हे स्वतःचे आवडते भारतीय पदार्थ असल्याचेही त्यांनी सांगितले..दुसऱ्या महायुद्धात 30 टक्के लोकसंख्या गमावली, तरीही जगासमोर उभा राहिला देश; बेलारूस कॉन्सुल जनरल यांची AP Globale ला विशेष मुलाखत.महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये फिरताना प्रत्येक ५०-६० किलोमीटरवर भाषा, बोली आणि संस्कृतीत होणारा बदल त्यांना विशेष जाणवला. मराठी भाषेतील विविध बोलींची समृद्धता त्यांनी कौतुकाने अधोरेखित केली. भारतीय युवक नव्या संधी स्वीकारण्यास उत्सुक असल्याचे सांगत त्यांनी भारतातील कमी खर्चात प्रभावी उपाययोजना (Frugal Innovation) मेक्सिकोसाठीही उपयुक्त ठरू शकतात, असे मत व्यक्त केले. विशेषतः जलव्यवस्थापन, हवामान बदल, डिजिटल तंत्रज्ञान, वैद्यकीय उपकरणे आणि संशोधन क्षेत्रात भारतीय स्टार्टअप्स व विद्यार्थ्यांसाठी मेक्सिकोमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले..पर्यटनाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, मेक्सिकोमध्ये इतिहास, आधुनिक शहरे, समुद्रकिनारे, खाद्यसंस्कृती आणि आदिवासी परंपरा यांचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळतो. भारतीय पर्यटकांना मेक्सिकोमध्ये घरच्यासारखे वातावरण मिळेल आणि स्थानिक लोक त्यांचे मनापासून स्वागत करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.याचबरोबर भारतीयांसाठी एक महत्त्वाची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, ज्यांच्याकडे Valid Schengen, अमेरिका, कॅनडा किंवा युनायटेड किंग्डमचा व्हिसा आहे, त्यांना मेक्सिकोमध्ये जाण्यासाठी स्वतंत्र मेक्सिकन व्हिसाची गरज नसते. इतर अर्जदारांसाठी मुंबईतील वाणिज्य दूतावासात योग्य कागदपत्रे असल्यास त्याच दिवशी व्हिसा प्रक्रिया पूर्ण केली जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Donald Trump Iran Policy : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का ! अमेरिकेच्या संसदेत इराणविरुद्ध युद्ध थांबवण्याचा प्रस्ताव मंजूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.