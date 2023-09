नवी दिल्ली : कॅनडाचा नागरिक असलेल्या दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडानं केला होता. त्यावरुन पुढे बऱ्याच घडामोडी घडल्या असून कॅनडा आणि भारताचे राजनैतिक संबंध तणावाचे बनले आहेत.

पण कॅनडाला ही खबर कोणी दिली? असा प्रश्न उपस्थित झाला असून त्याचं उत्तरही समोर आलं आहे. यामागे अमेरिकेचा हात असून अमेरिका भारतासोबत डबल गेम खेळत असल्याचं दिसून येत आहे. कारण गुप्तचर यंत्रणांद्वारे अमेरिकेनं निज्जर संबंधातील गुप्त माहिती कॅनडाला पुरवल्याची शक्यता असल्याचं कॅनडातील माध्यमांनी म्हटलं आहे. (India Canada Dispute who informed Canada about Nijjar murder is America playing a double game with India)

कॅनडातील माध्यमांना अमेरिकेवर संशय

कॅनडातील माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, फाईव्ह आईस या गुप्तचर संघटनेच्या एका सदस्यानं यासंबंधीची खबर कॅनडाला दिल्याचं यामध्ये म्हटलं आहे आणि हा देश म्हणजे अमेरिका आहे, अशी चर्चा सुरु आहे. फाईव्ह आईस संघटनेमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या पाच देशांचा समावेश आहे.

भारतानं मागितले पुरावे

या फाईव्ह आईस संघटनेकडं एकच गुप्तचर यंत्रणा आहे. या यंत्रणेकडं कॅनडात उपस्थित भारतीय अधिकाऱ्यांमधील संवादाशी संबंधित पुरावे असण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळं या अधिकाऱ्यांची हेरगिरी करण्यात आली.

या अधिकाऱ्यांचे ईमेल, मोबाईलवरील संभाषण, लॅपटॉप हॅक करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. पण भारतानं कॅनडानं केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हणत फेटाळून लावले आहेत. त्याचबरोबर कॅनडानं अद्याप कुठलेही पुरावे दिलेले नाहीत असंही भारतानं म्हटलं आहे.

कॅनडा म्हणतोय भारताला दिले पुरावे

कॅनडाचे उपपंतप्रधानांनी भारताला आम्ही पुरावे दिल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, गुप्तचर्चा या विश्वासावर होतात. यावर सर्व सहकार्य अवलंबून असतं. त्यातच कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, दहशतवादी निज्जरच्या हत्येचे पुरावे आम्ही काही हप्त्यांपूर्वीच भारताला दिले आहेत.

आम्ही भारतासोबत रचनात्मक पद्धतीनं काम करण्यास तयार आहोत. या गंभीर प्रकरणात भारत आम्हाला सहकार्य करेल अशी आम्हाला आशा आहे कारण त्यामुळं या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाता येईल.