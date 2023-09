नवी दिल्ली : खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याची कॅनडात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आल्यानं भारत आणि कॅनडातील राजनैतिक संबंध तणावाचे बनले आहेत. कॅनडानं या हत्येमागं भारताचा हात असल्याचं गंभीर आरोपही केला आहे. पण आता या हल्ल्याचा व्हिडिओ समोर आला असून यामध्ये त्याला कसं मारण्यात आलं हे समोर आलं आहे. (India Canada Tension 6 people 2 bikes 50 bullets video available of killing of Nijjar in Canada)

टाइम्स नाऊने 'दि वॉशिंग्टन पोस्ट'च्या हवाल्यानं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं की, १८ जून रोजी कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबियातील गुरु नानक शिख गुरुद्वाराबाहेरचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं आहे. या गुरुद्वाराबाहेरच हरदीपसिंग निज्जरची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. वृत्तात म्हटलंय की, सहा लोक दोन बाईक्सवरुन आले आणि त्यांनी निज्जरवर गोळ्यांचा वर्षाव केला, यामध्ये सुमारे ५० गोळ्या झाडण्यात आल्या. यामधील ३४ गोळ्यांनी त्याच्या शरिराची अक्षरशः चाळण झाली.

दरम्यान, घटनास्थळाजवळील काही व्यापारी लोक आणि रहिवाशांनी सांगितलं की, तपास अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडं या घटनेबाबत चौकशी केली नाही की सिक्युरिटी व्हिडिओची देखील मागणी केली नाही. पण गुरुद्वाराच्या सुरक्षा कॅमेऱ्यात ही घटना कैद झाली आहे. याचा व्हिडिओ तपास पथकाला देण्यात आला आहे. ९० सेकंदाच्या या व्हिडिओच्या सुरुवातीला निज्जरचा राखाडी रंगाचा पिकअप ट्रक पार्किंगमधून बाहेर येताना दिसतो आहे. या पार्किंगच्या शेजारी एक पांढऱ्या रंगाची सेडान कार दिसते आहे. यावेळी ट्रक बाहेर येत असताना ही कार त्याला आडवी जाते. यानंतर हुडी घातलेले दोन तरुण दोन बाईक्सवरुन येतात आणि ट्रकच्या ड्रायव्हरजवळ जातात, आणि निज्जरवर गोळीबार करतात.

तपासपथकाला माहिती देताना भुपिंदरजीत सिंग यांनी सांगितलं की, मारेकऱ्यांनी ५० गोळ्या चालवल्या. यांपैकी ३४ गोळ्या निज्जरला लागल्या. या घटनेनंतर सिंग स्वतः निज्जरच्या ट्रकजवळ गेले आणि त्यांनी बाजूचा दरवाजा उघडला तसेच निज्जरच्या खांद्याला ओढून त्याला बाहेर काढलं. यावेळी माझे हातही रक्तानं माखले होते. सगळीकडं काचेचे तुकडे पडले होते, तसेच खाली रस्त्यावर गोळ्यांचे शेल्फ पडले होते, असंही सिंग यांनी सांगितलं.

कॅनडा-भारतामध्ये तणाव

निज्जर मुळचा पंजाबचा असला तरी त्याच्याकडं कॅनडाचं नागरिकत्व होतं. भारतानं त्याला २०२० मध्ये दहशतवादी घोषीत करण्यात आलं होतं. पण कॅनडात त्याची हत्या झाल्यानं ही हत्या भारतानचं घडवून आणल्याचा दावा केला आहे. पण भारतानं हे आरोप फेटाळले आहेत. दरम्यान, कॅनडानं भारतीय उच्चायुक्तांना निलंबित केल्यानंतर भारतानंही कॅनडाच्या उच्चाधिकाऱ्यांची हाकालपट्टी केली होती.