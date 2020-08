लडाख मुद्यावर भारत-चीन यांच्यात बैठक; LAC वरून सैन्य मागे घेण्यावर सहमती

नवी दिल्ली - लडाख सीमेवर भारत आणि चीन यांच्या सैनिकांमध्ये झालेलं तणावाचं वातावरण कमी कऱण्यासाठी दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये गुरुवारी पुन्हा चर्चा झाली आहे. वर्किंग मेकॅनिजम फॉर कन्सल्टेशन अँड कॉर्डिनेशन ऑन इंडिया चीन बॉर्डर अंतर्ग होणाऱ्या या बैठकीमध्ये परराष्ट्र आणि संरक्षण खात्यातील अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रात म्हटलं की, दोन्ही पक्षांनी सध्याच्या परिस्थितीवर सखोल विचार केला आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून सैन्य पूर्णपणे मागे घेण्यासाठी दोन्ही देश गांभीर्याने काम करतील यावर एकमत झालं.

दोन्ही देशांनी हा विश्वास दर्शवला की, सीमेवर शांती प्रस्थापित करणं चांगल्या द्वीपक्षीय संबंधासाठी गरजेचं आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सैन्याचा वावर कमी करण्यासाठी तसंच दोन्ही देशांच्या पातळीवर संवाद सुरु ठेवला जाईल यासाठी भारत आणि चीनने तयारी दर्शवली आहे. मात्र अद्याप चीन देपसांग आणि पैगोंगमधून त्यांचे सैनिक मागे घेण्यास तयार झालेला नाही.

The 2 sides reviewed situation in border areas b/w China-India, positively evaluated progress made in disengagement of frontline forces, exchanged candid & in-depth views on remaining issues on ground & enhanced mutual understanding: Chinese Embassy on 18th India-China WMCC meet pic.twitter.com/LofyL2p3R6

— ANI (@ANI) August 20, 2020