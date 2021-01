सीमेवर भारतीय जवानांच्या दणक्यानंतर चीनची पहिली प्रतिक्रिया

बिजिंग - सिक्किममध्ये घुसखोरी करणाऱ्या चीनी सैनिकांना भारतीय लष्कराने चोख प्रत्युत्तर दिलं. त्यानंतर आता चिनने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. भारतीय जवानांच्या आक्रमक प्रत्युत्तरानंतर चीनने प्रतिक्रिया दिली आहे. भारत चीन सीमेवर शांतीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असं चीनने म्हटलं आहे.

लडाखमध्ये भारताच्या चोख प्रत्युत्तरानंतर चीन भारतात वेगवेगळ्या कारवाया करत आहे. यामध्ये भारतीय हद्दीत घुसखोरीचा प्रयत्नही होत आहे. चीनच्या या हालचालींवर भारत बारीक नजर ठेवून आहे. भारतीय जवानांनी चीनला त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिलं आहे.

It's clarified that there was a minor face-off between Indian Army & Chinese PLA troops at Naku La, Sikkim on 20th January. It was resolved by local commanders as per established protocols: Indian Army https://t.co/nFLWUNb2kx

— ANI (@ANI) January 25, 2021