India China Relations: यशासाठी संयुक्त योगदान महत्त्वाचे; चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांचे मत, तणाव कमी करण्याची गरज भारताकडून व्यक्त

Wang Yi Visit : भारत आणि चीनमध्ये पुन्हा जवळीक वाढताना दिसत आहे. परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांनी जयशंकर यांची भेट घेऊन सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला.
India China Relations
India China Foreign Minister Statementesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : ‘‘भारत आणि चीन परस्पर यशात महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतात,’’ अशी भावना भारताच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आलेले चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांनी व्यक्त केली आहे.

India
China
Visit
Meeting
Wang Yi

