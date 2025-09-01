PM Modi : सहकार्याचा संबंध जनतेच्या कल्याणाशी, मोदी यांचे प्रतिपादन; चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण

तिआनजिन : भारत आणि चीनमधील सहकार्याचा संबंध दोन्ही देशांतील २.८ अब्ज लोकसंख्येच्या कल्याणाशी असल्याने परस्पर विश्वास, आदर आणि संवदेनशीलता या आधारावर चीनबरोबर संबंध दृढ करण्यास भारत कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. दहशतवाद ही जागतिक समस्या असल्याची भारताची भूमिकाही मोदींनी मांडली. .चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही भारताबरोबरील सहकार्य वाढविण्यास उत्सुक असल्याचे सांगताना सीमावाद हा दोन्ही देशांमधील संबंधांचा आधार ठरू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी मोदी यांनी जिनपिंग यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले..शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेसाठी मोदी चीनमध्ये दाखल झाले असून आज त्यांनी अध्यक्ष जिनपिंग यांच्याशी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा केली. मोदी सात वर्षांनंतर चीनमध्ये आले आहेत. सुमारे चाळीस मिनिटे चाललेल्या या चर्चेत सीमावाद, व्यापार, गुंतवणूक, दोन्ही देशांच्या नागरिकांमधील संपर्क आणि प्रादेशिक सहकार्य यावर विशेष भर देण्यात आला. पूर्व लडाखमधील संघर्षानंतर चीनबरोबरील संबंधांत निर्माण झालेला तणाव दूर करत ते पुन्हा सुरळीत होण्यावर दोन्ही नेत्यांनी या चर्चेत भर दिल्याचे समजते. भारत आणि चीनने सीमेवरील सैन्य माघारी घेतल्यामुळे शांतता आणि स्थैर्याचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाल्याचे मत मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केले. ते म्हणाले,‘‘सीमेवरील व्यवस्थापनाबाबत दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये एकमत झाले आहे. कैलास मानसरोवर यात्राही सुरू झाली असून दोन देशांदरम्यान लवकरच थेट विमानसेवाही सुरू होणार आहे. भारत-चीनमधील सहकार्याचा संबंध २.८ अब्ज लोकांच्या कल्याणाशी जोडलेला आहे. यातूनच मानवतेचेही कल्याण होणार आहे. एकमेकांवरील विश्वास, सार्वभौमत्वाचा आदर आणि संवदेनशीलता या आधारावर संबंध दृढ करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत.’’ दहशतवाद ही अद्यापही जागतिक समस्या असल्याचेही मोदी यांनी ठामपणे सांगितले..अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या आयातशुल्कामुळे या देशाबरोबरील संबंध तणावाचे झालेले असताना मोदी-जिनपिंग यांच्यातील चर्चेमुळे भारत-चीनमधील सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता विश्र्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. बैठकीदरम्यान मोदी आणि जिनपिंग यांनी हस्तांदोलन केले मात्र गळाभेट घेणे टाळले. २०१४-१५ दरम्यान दिसणारे व्यक्तिगत स्नेहाचे प्रदर्शन यावेळी टाळून अधिक औपचारिक व सावध दृष्टिकोन अवलंबण्यात आल्याचे दिसले.व्यापार व गुंतवणूक सहकार्यभारत-चीन व्यापार सहकार्याला नव्याने गती देणे आवश्यक असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले. चीनकडून भारतात पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा, उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांत गुंतवणूक होण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली. त्याचबरोबर भारतीय उत्पादनांना चिनी बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळवून देण्यावरही चर्चा झाली. ‘एससीओ’चे अध्यक्षपद यशस्वीपणे भूषविल्याबद्दल मोदी यांनी जिनपिंग यांचे अभिनंदन केले, तर जिनपिंग यांनी २०२६ च्या ‘ब्रिक्स’ अध्यक्षपदासाठी भारताला पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी मोदींनी जिनपिंग यांना ब्रिक्स परिषदेसाठी भारतात येण्याचे निमंत्रणही दिले..मोदी-पुतीन चर्चा आज‘एससीओ’ची शिखर परिषद उद्या (ता. १) होणार असून या परिषदेसाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन हे चीनमध्ये दाखल झाले आहेत. पंतप्रधान मोदी हे उद्या पुतीन यांच्याबरोबरही स्वतंत्रपणे चर्चा करणार आहेत. अमेरिकेबरोबरील संबंध तणावाचे झाले असताना अमेरिकेचे प्रबळ शत्रू मानल्या जाणाऱ्या चीन आणि रशियाबरोबर भारताची वाढती मैत्री अमेरिकेला चिंतेत टाकणारी असल्याचे विश्र्लेषकांचे म्हणणे आहे.मोदी-जिनपिंग म्हणालेसीमावादावर परस्परांना मान्य असणारा तोडगा काढणारजागतिक व्यापारात स्थैर्य आणण्यासाठी प्रयत्न करणारतिसऱ्या देशाच्या दृष्टिकोनातून द्विपक्षीय संबंधांकडे पाहणे चुकीचेदहशतवाद आणि व्यापाराच्या मुद्द्यांवर एकत्रित काम करणार.आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये लोकशाही आणण्यासाठी, बहुकेंद्री जग निर्माण करण्यासाठी आणि बहुस्तरीय व्यवस्था बळकट करण्यासाठी भारत आणि चीनने ठामपणे पावले उचलणे आवश्यक आहे. शतकामध्ये कधी तरीच होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उलथापालथीच्या काळातून जग जात आहे. जगातील दोन प्राचीन संस्कृती म्हणून शांतता निर्माण करण्यात आपण योगदान द्यायला हवे.- शी जिनपिंग, अध्यक्ष, चीन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.