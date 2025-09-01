ग्लोबल

PM Modi : सहकार्याचा संबंध जनतेच्या कल्याणाशी, मोदी यांचे प्रतिपादन; चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण

India China Relations : शांघाय सहकार्य परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी चीन अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी मर्यादित मुद्द्यांवर चर्चा करत परस्पर विश्‍वास आणि मानवतेवर आधारित संबंध दृढ करण्याची भारताची भूमिका मांडली.
Updated on

तिआनजिन : भारत आणि चीनमधील सहकार्याचा संबंध दोन्ही देशांतील २.८ अब्ज लोकसंख्येच्या कल्याणाशी असल्याने परस्पर विश्‍वास, आदर आणि संवदेनशीलता या आधारावर चीनबरोबर संबंध दृढ करण्यास भारत कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. दहशतवाद ही जागतिक समस्या असल्याची भारताची भूमिकाही मोदींनी मांडली.

