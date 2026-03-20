India China Trade : सहा वर्षांपासून बंद कुलूप अखेर उघडणार! भारत-चीन संबंधांना नवं वळण, गलवाननंतर पहिली मोठी हालचाल!

उत्तराखंडमधील लिपुलेख खिंडीतून भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापार सहा वर्षांच्या दीर्घ विरामानंतर पुन्हा सुरू होण्याची मोठी शक्यता आहे. यावर्षी जून महिन्यात हा शतकानुशतके जुना मार्ग सक्रिय होणार असून, दोन्ही देशांमधील संबंधांना नव्या पर्वाची सुरुवात होणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पिथोरागढ जिल्हा प्रशासनाला याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी ए. के. भटगई यांनी या पार्श्वभूमीवर तयारीसाठी विशेष बैठक बोलावली असल्याचे सांगितले..२०२०मध्ये कोविड-१९ महामारीच्या फैलावामुळे हा व्यापार तात्पुरता थांबवण्यात आला होता. त्यानंतर गलवान खोऱ्यातील तणावामुळे मार्ग पूर्णपणे बंद राहिला. स्थानिक व्यापाऱ्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून हा मार्ग पुन्हा चालू करण्याची मागणी केली होती. आता प्रशासनाने त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे संकेत दिले आहेत. यापूर्वी १९६२च्या युद्धानंतर बंद झालेला हा मार्ग १९९२मध्ये पुन्हा सुरू झाला होता आणि २०१९ पर्यंत नियमित चालला होता. गेल्या वर्षी कैलास मानसरोवर यात्रा पाच वर्षांच्या खंडानंतर सुरू झाल्यानंतर आता व्यापाराची पाळी आली आहे..नेपाळने लिपुलेख खिंडीच्या दक्षिणेकडील भागावर आपला दावा व्यक्त केला असला तरी, ब्रिटिश काळापासून भारताच्या नियंत्रणात असलेल्या कालापानी आणि लिम्पियाधुरा क्षेत्राबाबत तज्ञांचे मत आहे की, भारत-नेपाळ संबंधातील तणाव लक्षात घेता या व्यापार मार्गाचे पुनरुज्जीवन महत्त्वपूर्ण ठरेल. यामुळे सीमावर्ती भागातील स्थिरता वाढण्यास मदत होईल..व्यापार हंगाम जून ते सप्टेंबरपर्यंत चालणार असून, यंदा व्यापाऱ्यांची संख्या आणि व्यापाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे. कारण आता लिपुलेखपर्यंत मोटारयोग्य रस्ता तयार झाला आहे. पूर्वी खेचरे आणि मेंढ्यांच्या साहाय्याने मालवाहतूक करावी लागत असे. नव्या रस्त्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि वाहतूक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यावर्षी व्यापाराची व्याप्ती गेल्या सत्रापेक्षा कितीतरी पटीने वाढेल..व्यापार सुरू होण्यापूर्वी सर्व पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात व्यापारी पास वितरण, बँकिंग सुविधा, सीमाशुल्क कर्मचाऱ्यांची तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था आणि वाहतूक नियोजन यांचा समावेश आहे. मागील सत्रात २६५ व्यापाऱ्यांना पास देण्यात आले होते; यंदा ही संख्या वाढेल. स्टेट बँक ऑफ इंडियामार्फत रोख रक्कम आणि चलन विनिमयाची सोय उपलब्ध असेल. बीएसएनएलला सीमावर्ती भागात नेटवर्क मजबूत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गुंजी परिसरात शौचालये, पिण्याचे पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा विकसित करण्याचे काम सुरू आहे..या सीमा व्यापारात चीनकडून लोकर, पश्मिना, मीठ, बोरॅक्स, रेशीम आणि याकशी संबंधित विविध उत्पादने आयात केली जातील. भारताकडून मुख्यतः कापड, मसाले, पीठ, सुका मेवा, भाजीपाला आणि कृषी उपकरणांची निर्यात होईल. मागील व्यापार सत्रात सुमारे १२.५ दशलक्ष रुपयांची निर्यात आणि १९ दशलक्ष रुपयांची आयात नोंदवली गेली होती.