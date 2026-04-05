भारताची लेक बनणार वॉशिंग्टनची महापौर? कोण आहे ३१ वर्षीय रिनी संपत?

अमेरिकेतील वॉशिंग्टन येथे महापौरपदाची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या रिनी संपत यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. रिनी यांचा जन्म तामिळनाडू येथे झाला असून त्या अमेरिकेत स्थायिक झाल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ही निवडणूक लढणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय वंशाच्या महिला उमेदवार ठरल्या आहेत. ३१ वर्षीय रिनी या डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून निवडणूक लढवत असून त्या शासकीय कंत्राटदार म्हणून कार्यरत आहेत..या निवडणूक प्रचारादरम्यान त्या शहरातील मूलभूत प्रश्नांवर ठामपणे भर देत आहेत. रिनी सात वर्षांच्या असताना अमेरिकेत आल्या आणि त्यानंतर त्यांचे शिक्षण व करिअर तेथेच घडले. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये त्यांना राहून आता दशकाहून अधिक काळ झाला आहे. या काळात त्यांनी स्थानिक समस्यांचा जवळून अभ्यास केला आहे. वॉशिंग्टन डीसीमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्राबल्य असल्याने १९७५ पासून महापौरपदी त्याच पक्षाचे उमेदवार विजयी होत आले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर आपला विजय निश्चित असल्याचा विश्वास रिनी यांनी व्यक्त केला आहे..यासंदर्भात बोलताना, "माझा विजय निश्चित आहे. या निवडणुकीत संधी मिळालेली मी पहिली भारतीय वंशाची महिला आहे. आम्ही मूलभूत प्रश्नांवर ही निवडणूक लढवत आहोत आणि आम्हाला नागरिकांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..रिनी संपत यांनी पुढे स्पष्ट केले की, महापौर म्हणून शहराचा सर्वांगीण विकास करणे ही त्यांची प्राथमिकता असेल. रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्त करणे, नागरिकांना नियमित आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे, सांडपाणी व्यवस्थापन सुधारणा करणे तसेच आपत्कालीन सेवा अधिक सक्षम आणि तत्पर करणे हे त्यांच्या कामाचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. शहरातील दैनंदिन अडचणी सोडवून नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हा आपला मुख्य हेतू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.