Donald Trump Trade Policy : डोनाल्ड ट्रम्प पडले एकटे, भारत बनणार जागतिक आर्थिक बदलाचे केंद्र, व्यापारी राजकारण वेगळ्या वळणावर

जागतिक आर्थिक आणि व्यापारी राजकारण सध्या वेगळ्या वळणावर आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे, टॅरिफ बॉम्बमुळे आणि अनिश्चित व्यापारी भूमिकेमुळे, अनेक प्रमुख देश आता अमेरिकेवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याचे धोरणे स्वीकारत आहेत. या जागतिक बदलाच्या केंद्रस्थानी, भारत एक मजबूत आणि विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार म्हणून उदयास येत आहे. युरोप, आशिया आणि उत्तर अमेरिकेतील अनेक देश पारंपारिक पश्चिम-केंद्रित मॉडेलपासून दूर जात आहेत, अशातच आता भारताला दीर्घकालीन पर्यायी आणि धोरणात्मक संतुलन म्हणून पाहिले जाते. .ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांचा चीन दौरा या बदलत्या जागतिक समीकरणाचे लक्षण आहे. आठ वर्षांत ब्रिटिश पंतप्रधानांचा हा पहिलाच चीन दौरा असेल. या भेटीचा उद्देश चीनसोबतचे ताणलेले संबंध सुधारणे आणि व्यापार सहकार्य पुन्हा बळकट करणे आहे. अहलानुसार ब्रिटन आता अमेरिकेला एक अनिश्चित भागीदार म्हणून पाहतो आणि त्याचे आर्थिक अवलंबित्व कमी करू इच्छित आहे. सध्या, चीन हा ब्रिटनचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि २०२५ च्या मध्यापर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार १०० अब्ज पौंडांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे..कॅनडाची रणनीती बदललीएकेकाळी अमेरिकेचा जवळचा मित्र असलेल्या कॅनडानेही आपल्या परराष्ट्र आणि व्यापार धोरणात मोठे बदल सुरू केले आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात भारत दौऱ्यावर येण्याची तयारी करत आहेत. ही भेट अशा वेळी आली आहे जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडावर टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली होती आणि त्याला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य घोषित करून वाद निर्माण केला होता. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांनी दावोसमध्ये स्पष्टपणे सांगितले की कॅनडा कधीही अमेरिकेचा भाग होणार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की कॅनडाचे पुढील दहा वर्षांत अमेरिकेबाहेरची निर्यात दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, भारत आणि चीनची प्रमुख भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आहे..Premium|US India Trade Agreement : अमेरिका-भारत व्यापार करार अंतिम टप्प्यात; शुल्क कपातीने द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ.ब्राझीलचा भारतावरील विश्वासग्लोबल साउथमधील देशांमध्ये भारताची भूमिका देखील सातत्याने मजबूत होत आहे. ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा फेब्रुवारीमध्ये भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत. ते एका मोठ्या व्यावसायिक शिष्टमंडळासह भारतात येतील आणि भारतीय उद्योगपतींशी व्यापक चर्चा करतील. या भेटीतून असे दिसून येते की विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था भारताकडे केवळ एक बाजारपेठ म्हणून नव्हे तर एक धोरणात्मक आर्थिक भागीदार म्हणून पाहत आहेत..गेम चेंजर भारत-EU मुक्त व्यापार करारया जागतिक बदलाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे २६ जानेवारी २०२६ रोजी स्वाक्षरी झालेला भारत-EU मुक्त व्यापार करार. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी त्याला "सर्व करारांची जननी" म्हटले आहे. हा करार जागतिक जीडीपीच्या सुमारे २५ टक्के आणि जवळजवळ दोन अब्ज लोकांना जोडतो. या कराराअंतर्गत, युरोपियन युनियन भारतात निर्यात होणाऱ्या सुमारे ९७ टक्के उत्पादनांवरील शुल्क कमी करेल किंवा काढून टाकेल, तर भारत ९३ टक्के युरोपियन उत्पादनांवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करेल. यामुळे युरोपियन कार, वाइन, चॉकलेट आणि प्रक्रिया केलेले अन्न भारतात स्वस्त होतील, तर भारतीय कापड, औषधनिर्माण, अभियांत्रिकी आणि आयटी उत्पादनांना युरोपमध्ये मोठी बाजारपेठ मिळेल..US tariff on India: भारतावर लादलेल्या ५० टक्के कर आकारणीतून अमेरिका किती कमाई करत आहे?.भारताच्या धोरणाने वाढली अमेरिकेची चिंताया नवीन जागतिक युतींबद्दल अमेरिका अस्वस्थ दिसते. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर कॅनडाला स्वस्त चिनी वस्तूंविरुद्ध इशारा देण्यात आला. तरीही, देशांची भूमिका स्पष्ट आहे: ते आता धोरणात्मक स्वायत्तता शोधत आहेत आणि कोणत्याही एका शक्तीवर अवलंबून राहू इच्छित नाहीत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, कोणताही देश भारताच्या जगाशी असलेल्या संबंधांना व्हेटो करण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. हीच विचारसरणी भारताला जागतिक आर्थिक बदलाचे केंद्र बनवत असल्याचे स्पष्ट दिसते.