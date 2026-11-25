New Delhi: भारताने १९८४ मध्येच राकेश शर्माला अंतराळात पाठवून इतिहास घडवला होता. त्यानंतर तब्बल ४२ वर्षांनी आज पाकिस्तानचा पहिला अंतराळवीर पृथ्वीच्या कक्षेत पोहोचला आहे. पाकिस्तानचे ४० वर्षीय माजी हवाई दलाचे वैमानिक मोहम्मद झीशान अली यांनी चीनच्या शेनझोऊ-२४ मोहिमेतून अंतराळात झेप घेतली. .चीनच्या तियांगोंग अंतराळ स्थानकावर पोहोचणारे ते पहिले विदेशी अंतराळवीरही ठरले आहेत. या मोहिमेसाठी पाकिस्तानला चीनच्या रॉकेट आणि अंतराळ स्थानकाची मदत घ्यावी लागली. भारताने मात्र १९८४ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या सहकार्याने स्वतःचा अंतराळवीर अंतराळात पाठवला होता..Pune Crime News : पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालय परिसरात भरदिवसा तरुणावर गोळीबार आणि कोयत्याने वार; मंदार किवळे गंभीर जखमी, दौंड-पाटसदरम्यान दोन संशयित ताब्यात.'सारे जहाँ से अच्छा'भारताचे राकेश शर्मा ३ एप्रिल १९८४ रोजी सोव्हिएत संघाच्या सोयुझ टी-११ अंतराळ मोहिमेतून अंतराळात गेले होते. अंतराळात जाणारे ते पहिले भारतीय ठरले. त्यांनी सोव्हिएत संघाच्या सल्युत-७ अंतराळ स्थानकावर सुमारे आठ दिवस घालवले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अंतराळातून भारत कसा दिसतो, असे विचारल्यावर त्यांनी 'सारे जहाँ से अच्छा' असे उत्तर दिले होते. त्यांच्या या मोहिमेने भारताच्या मानवी अंतराळ प्रवासाची सुरुवात झाली. .आता ४२ वर्षांनंतर पाकिस्ताननेही मानवी अंतराळ मोहिमेच्या क्षेत्रात पहिले पाऊल टाकले आहे. मात्र, दोन्ही मोहिमांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक आहे. राकेश शर्मा यांनी सोव्हिएत अंतराळ मोहिमेतून प्रवास केला होता, तर झीशान अली चीनच्या अंतराळ कार्यक्रमाचा भाग बनले आहेत..Pune Bopdev Ghat Accident Breaking : बोपदेव घाटात भरधाव टेम्पोने बसची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चिरडले; ट्रिनिटी कॉलेजच्या ३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, २ जखमी, चालक ताब्यात!.चीनच्या रॉकेटमधून अंतराळ स्थानकावर२५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी भारतीय वेळेनुसार पहाटे ५ वाजून ४८ मिनिटांनी चीनच्या जिउक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रातून शेनझोऊ-२४ अंतराळयानाचे प्रक्षेपण झाले. 'लाँग मार्च-२एफ' रॉकेटच्या मदतीने हे यान अंतराळात पाठवण्यात आले. झीशान अली यांच्यासोबत चीनचे तांग होंगबो आणि वू यी हे दोन अंतराळवीरही मोहिमेत सहभागी आहेत. तांग होंगबो हे मोहिमेचे कमांडर, तर वू यी हे फ्लाइट इंजिनिअर आहेत. अली यांच्याकडे पेलोड स्पेशालिस्टची जबाबदारी आहे. .प्रक्षेपणानंतर तीन तास ३८ मिनिटांत अंतराळयान चीनच्या तियांगोंग अंतराळ स्थानकाशी जोडले गेले. चीनच्या या स्थानकावर पोहोचणारे अली हे पहिले विदेशी अंतराळवीर ठरले. त्यांचा अंतराळातील मुक्काम साधारण एक आठवड्याचा आहे.चार संशोधन प्रकल्पया मोहिमेत संपूर्ण पथकाकडून ९० हून अधिक वैज्ञानिक प्रयोग आणि तंत्रज्ञान चाचण्या केल्या जाणार आहेत. त्यात पाकिस्तान आणि चीनच्या सहकार्याने तयार केलेल्या जैवतंत्रज्ञान आणि पदार्थविज्ञानाशी संबंधित चार संशोधन प्रकल्पांचा समावेश आहे. .नमिरा सलीम यांचाही अंतराळ प्रवासझीशान अली यांना पाकिस्तानचा पहिला अंतराळवीर संबोधले जात आहे. पाकिस्तानी अंतराळप्रवासी नमिरा सलीम यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये व्हर्जिन गॅलॅक्टिक या व्यावसायिक अवकाश मोहिमेतून उपकक्षीय अंतराळ प्रवास केला होता. मात्र, पृथ्वीच्या कक्षेत प्रवेश करणारे झीशान अली हे पहिले पाकिस्तानी ठरले आहेत. उपकक्षीय प्रवासात अंतराळाच्या सीमेपर्यंत जाऊन पृथ्वीवर परतले जाते; तर कक्षीय प्रवासात अंतराळयान पृथ्वीभोवती फिरणाऱ्या कक्षेत प्रवेश करते. त्यामुळे या दोन्ही कामगिरी वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या आहेत..पाकिस्तानकडे स्वतःच्या मानवी अंतराळ मोहिमेसाठी आवश्यक रॉकेट आणि अंतराळयान व्यवस्था नाही. त्यामुळे या मोहिमेसाठी त्याला चीनवर अवलंबून राहावे लागले. पाकिस्तान आणि चीन आता चंद्र संशोधनातही सहकार्य वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. २०२८ च्या आसपास चीनच्या चांग'ई-८ मोहिमेतून पाकिस्तानी बनावटीचा रोव्हर चंद्रावर पाठवण्याची योजना आहे.