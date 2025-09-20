H-1B Visa: ट्रम्प यांच्या 'व्हिसा'प्रकरणावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; ‘कुटुंबांसाठी हे एक संकट...’

ग्लोबल

कुशल लोकांचे आदानप्रदान झाल्याने तांत्रिक विकास, नवनिर्मिती, आर्थिक वाढ आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यास मदत होते.
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्ली: अमेरिकेने H-1B व्हिसावर दरवर्षी १ लाख डॉलर म्हणजे ८३ लाख रुपये शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया दिलीय. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, या निर्णयाचे दुष्परिणाम आहेत. विशेषतः ज्या कुटुंबांचे जीवन यावर अवलंबून आहे, त्यांना त्रास होईल. सरकारने या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करत असल्याचेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. भारतीय उद्योगाने यावर एक प्राथमिक विश्लेषण सादर केले असून, H-1B व्हिसाबाबत अनेक गैरसमज दूर केले आहेत, असेही मंत्रालयाने म्हटले.

