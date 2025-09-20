H-1B Visa: ट्रम्प यांच्या 'व्हिसा'प्रकरणावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; ‘कुटुंबांसाठी हे एक संकट...’

नवी दिल्ली: अमेरिकेने H-1B व्हिसावर दरवर्षी १ लाख डॉलर म्हणजे ८३ लाख रुपये शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर भारताने तीव्र प्रतिक्रिया दिलीय. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं की, या निर्णयाचे दुष्परिणाम आहेत. विशेषतः ज्या कुटुंबांचे जीवन यावर अवलंबून आहे, त्यांना त्रास होईल. सरकारने या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करत असल्याचेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. भारतीय उद्योगाने यावर एक प्राथमिक विश्लेषण सादर केले असून, H-1B व्हिसाबाबत अनेक गैरसमज दूर केले आहेत, असेही मंत्रालयाने म्हटले..Dandiya Function : कोल्हापुरात नवरात्रोत्सवात रास दांडिया खेळण्यासाठी जय्यत तयारी, विविध ठिकाणी होणार कार्यक्रम; इथे उत्साह वाढवा.‘इनोव्हेशन आणि प्रतिभेवर परिणाम होण्याची चिंता’मंत्रालयाने म्हटले की, भारत आणि अमेरिका दोन्ही देश नवनिर्मिती (इनोव्हेशन) आणि सर्जनशीलतेमध्ये (creativity) भागीदार आहेत. त्यामुळे, दोन्ही देश पुढील वाटचालीवर एकत्र चर्चा करतील, अशी अपेक्षा आहे. भारताने असेही सांगितले की, कुशल लोकांचे आदानप्रदान झाल्याने तांत्रिक विकास, नवनिर्मिती, आर्थिक वाढ आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यास मदत होते.संकटाचा धोकापरराष्ट्र मंत्रालयाने इशारा दिली की, इतक्या मोठ्या शुल्कवाढीमुळे कुटुंबांवर गंभीर परिणाम होतील. अनेक भारतीय अमेरिकेत त्यांच्या कुटुंबासोबत स्थायिक झाले आहेत आणि हा निर्णय त्यांच्या आयुष्यात मोठी आव्हाने निर्माण करू शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी हा नवीन आदेश जारी केला, ज्यानुसार आता H-1B व्हिसाचे वार्षिक शुल्क १ लाख डॉलर असेल. हा निर्णय अमेरिकेच्या कठोर इमिग्रेशन धोरणाचा एक भाग मानला जात आहे..भारतावर सर्वात मोठा परिणामया निर्णयाचा सर्वात जास्त परिणाम भारतीय नागरिकांवर होणार आहे, कारण H-1B व्हिसा धारकांपैकी ७१ टक्के भारतीय आहेत. सध्या, सुमारे ३ लाख भारतीय व्यावसायिक अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करत आहेत, ज्यापैकी बहुतांश आयटी (IT) क्षेत्राशी संबंधित आहेत.व्हिसा धोरण संपवण्याचा निर्णयएका विश्लेषणानुसार, हा निर्णय H-1B व्हिसा कार्यक्रम जवळजवळ संपुष्टात आणेल. कारण, नवीन शुल्क एका नवीन H-1B व्हिसा धारकाच्या सरासरी वार्षिक वेतनापेक्षाही जास्त आहे आणि सध्याच्या व्हिसा धारकांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या ८० टक्क्यांच्या जवळपास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.