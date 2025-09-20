Dandiya Function : कोल्हापुरात नवरात्रोत्सवात रास दांडिया खेळण्यासाठी जय्यत तयारी, विविध ठिकाणी होणार कार्यक्रम; इथे उत्साह वाढवा

शहरात रास–दांडियाचा उत्साह– नवरात्रोत्सवात युवक–युवतींसाठी कोल्हापूरातील विविध संस्था, संघटना रास–दांडियाचे आयोजन करीत असून हॉल, मैदाने, लॉन सजवली जात आहेत.पारंपरिक ढोल–वाद्यांवर नृत्य– ढोल, नगार, ढोलक, हार्मोनियम, बासरीसह पारंपरिक वाद्यांवर रास–दांडियाचा आनंद; पुरुष–महिला गोलाकार किंवा समोरासमोर उभे राहून नृत्य करतात.तारीख, स्थळ व वेळ निश्चित– २३ सप्टेंबरपासून ५ ऑक्टोबरपर्यंत शहरातील विविध ठिकाणी रास–दांडियाचे कार्यक्रम नियोजित..Kolhapur Dandiya : कोल्हापूर शहर परिसरातील विविध संस्था-संघटनांतर्फे नवरात्रोत्सवात रास दांडिया खेळण्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. युवक-युवतींना दांडियाचा आनंद लुटता यावा, यासाठी हॉल, मैदाने, लॉन उपलब्ध केली जात आहेत. गणेशोत्सवानंतर आकर्षक रोषणाई, रंगीबेरंगी पोशाख व संगीतावर आता रात्रीचा उत्साह टिपेला पोहोचणार आहे..२२ सप्टेंबरला घटस्थापना होत असून, विविध सार्वजनिक मंडळांतर्फे दुर्गादेवीच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. त्याचबरोबर रास दांडियाची तयारी करण्यात येत आहे. रास नृत्यात पुरुष व महिला गोल वर्तुळात फिरत नृत्य करतात. हातात दांडिया न घेता तालाशी एकरूप होऊन नृत्य करतात. दांडिया प्रकारात पुरुष व महिला एकमेकांसमोर उभे राहून संगीताच्या ठेक्यावर दांडिया एकमेकांवर वाजवत नृत्य करतात..ढोल, नगार, ढोलक, हार्मोनियम व बासरी पारंपरिक वाद्यांवर दांडिया खेळला जातो. गणेशोत्सवानंतर नवरात्रोत्सवात दांडियाच्या खेळातील आनंद लुटण्यासाठी युवक-युवतींची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. पावसाचा अंदाज घेता संस्था-संघटनांतर्फे मोठे हॉल, मैदान, लॉनवर दांडियाच्या आयोजनाची तयारी केली जात आहे. उत्तरेश्वर पेठेतील विविध मंडळांतर्फे दांडियाचे आयोजन केले आहे..ही आहेत ठिकाणेरोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर २३ सप्टेंबर, लोटस लॉन, मार्केट यार्डसमोर सायंकाळी ६ : ००. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) २७ सप्टेंबर, पेटाळा येथील राम गणेश गडकरी सभागृह. सायंकाळी ६ : ०० (युवक-युवतींना प्रवेश मोफत), भीमा नवरात्री नवरंग २४ ते २७ सप्टेंबर रामकृष्ण लॉन, मार्केट यार्ड परिसर, सायंकाळी ६ : ००.जुना बुधवार तालीम २५ ते २८ सप्टेंबर, जुना बुधवार तालीम समोर रात्री ८ : ०० आमदार राजेश क्षीरसागर फाउंडेशन. १ ऑक्टोबर रामकृष्ण लॉन, मार्केट यार्ड परिसर सायंकाळी ६ : ०० , जय पॅलेस कळंबा तलाव परिसर ५ ऑक्टोबर सायंकाळी ६ : ००..Kolhapur Traffic : कोल्हापुरात नवरात्रोत्सव, दिवाळीत महाद्वार, ताराबाई रोड, गुजरी मार्ग खुला राहणार की बंद, प्रशासनाने नकाशाच दिला.प्र.१. रास–दांडियासाठी प्रवेश शुल्क आहे का?उ. – बहुतेक ठिकाणी नाममात्र शुल्क असू शकते; शिवसेना (उद्धव गट) कार्यक्रमात युवक–युवतींसाठी प्रवेश मोफत आहे.प्र.२. रास–दांडियाचे कार्यक्रम किती दिवस चालणार?उ. – २३ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबरदरम्यान विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या तारखांना आयोजन आहे.प्र.३. कोठे सर्वात मोठ्या प्रमाणावर आयोजन आहे?उ. – रामकृष्ण लॉन (मार्केट यार्ड परिसर) व लोटस लॉन या ठिकाणी प्रमुख कार्यक्रम होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.