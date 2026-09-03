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Russia-Ukraine War: रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी भारताचा पुढाकार; एस. जयशंकर यांचं मोठं विधान

Bilateral talks held with Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha: युक्रेनला भेट देणारे पहिले भारतीय परराष्ट्र मंत्री म्हणून कीव्हमध्ये त्यांचे स्वागत करणे ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे सांगत सिबिहा यांनी जयशंकर यांच्या धाडसी भूमिकेची प्रशंसा केली.
Russia-Ukraine War

Russia-Ukraine War

esakal

संतोष कानडे
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S Jaishankar Kyiv Visit & Mediation Offer: रशिया आणि युक्रेनदरम्यान मागील चार वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असलेले भीषण युद्ध संपवण्यासाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे. युक्रेनची राजधानी कीव्हच्या दौऱ्यावर असलेले भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी युद्ध समाप्तीसाठी भारत मध्यस्थीसह कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

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