Russia-Ukraine War: रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी भारताचा पुढाकार; एस. जयशंकर यांचं मोठं विधान

S Jaishankar Kyiv Visit & Mediation Offer: रशिया आणि युक्रेनदरम्यान मागील चार वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू असलेले भीषण युद्ध संपवण्यासाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे. युक्रेनची राजधानी कीव्हच्या दौऱ्यावर असलेले भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी युद्ध समाप्तीसाठी भारत मध्यस्थीसह कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे..परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सध्या युक्रेन आणि पोलंडच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ते युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री आंद्री सिबिहा तसेच पोलंडचे उपपंतप्रधान राडोस्लाव सिकोरस्की यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करत आहेत. द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करणे, प्रादेशिक घडामोडींचा आढावा घेणे आणि परस्पर हिताच्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय करणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे..Koyana Dam : महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील कृष्णाकाठला मोठा दिलासा! कोयना धरण शंभर टक्के भरले, १०५.२५ टीएमसी पाणीसाठा पूर्ण.युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री आंद्री सिबिहा यांच्याशी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलताना जयशंकर म्हणाले की, "या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी भारताकडून कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची आवश्यकता असल्यास आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत". या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी काळ्या समुद्रात व्यापारी जहाजांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या गंभीर समस्येवरही सविस्तर चर्चा केली..बापटांच्या केसालाही धक्का न लागण्याची जबाबदारी भाजप अन् पोलिसांची; हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले मोठे आदेश.युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री आंद्री सिबिहा यांनी डॉ. जयशंकर यांच्या या ऐतिहासिक दौऱ्याचे स्वागत केले. युक्रेनला भेट देणारे पहिले भारतीय परराष्ट्र मंत्री म्हणून कीव्हमध्ये त्यांचे स्वागत करणे ही अभिमानास्पद बाब असल्याचे सांगत सिबिहा यांनी जयशंकर यांच्या धाडसी भूमिकेची प्रशंसा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'युद्धाकडून शांततेकडे वळण्याची वेळ आली आहे' या केलेल्या आवाहनाचे युक्रेनने स्वागत केले असून युक्रेन मुत्सद्दी मार्गाने तोडगा काढण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.