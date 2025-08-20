India-Russia Relations: ''भारताला खूप महत्त्व आहे'', रशियाकडून अमेरिकेला स्पष्ट संदेश

नवी दिल्ली: अमेरिकेच्या दबावामुळे आणि टॅरिफच्या धमक्यांनंतरही भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, रशियाचे उपराजदूत रोमन बाबुश्किन यांनी भारताचे कौतुक केले आणि लवकरच पुतिन हे भारतात येणार असल्याचे सांगितले..बुधवारी (२० ऑगस्ट २०२५) रशियाने म्हटले की, भारत रशियासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर टॅरिफ लावले असतानाही दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये आलेल्या मजबुतीला हे दर्शवते. नवी दिल्लीतील रशियन दूतावासातील रोमन बाबुश्किन यांनी एका पत्रकार परिषदेत, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफचा निषेध केला. ते म्हणाले की, अमेरिकेचा दबाव चुकीचा आणि एकतर्फी होता. तसेच, "जर पाश्चात्त्य देश तुमची टीका करत असतील, तर याचा अर्थ तुम्ही सर्व काही योग्य करत आहात," असेही ते म्हणाले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधला. या संवादात रशिया-युक्रेन युद्ध आणि द्विपक्षीय सहकार्यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. भारताने युक्रेनमधील संघर्षाच्या शांततापूर्ण निराकरणासाठी सतत आवाहन केले आहे. भारताची रणनीती अमेरिका आणि रशिया या दोघांसोबतही संतुलन राखण्याची राहिली आहे. जिथे अमेरिका भारताचा एक मोठा व्यापारी आणि धोरणात्मक भागीदार आहे, तिथे रशिया भारताचा पारंपरिक मित्र आहे. त्यामुळेच भारताने रशियाकडून तेल आयात थांबवण्याची शक्यता फेटाळली आहे..Beed Crime: सुरेश धस यांचे कार्यकर्ते आहोत, असं म्हणत एकाला बेदम मारहाण; शिरुरमध्ये नेमकं काय घडलं?.रशिया कधीही भारतावर निर्बंध लादणार नाही - बाबुश्किनअमेरिकेने अलिकडच्या वर्षांत आर्थिक निर्बंधांना एक शस्त्र म्हणून वापरले आहे. बाबुश्किन यांचे मत आहे की, यामुळे डॉलरवरील जागतिक विश्वासही कमी होत आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, रशिया कधीही भारतावर निर्बंध लादणार नाही किंवा आर्थिक दबाव आणणार नाही. याउलट, रशियाने भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी एक विशेष प्रणाली विकसित केली आहे, जेणेकरून ही भागीदारी अमेरिकेच्या दबावापासून अप्रभावित राहील..Jalgaon News : जळगाव महापालिकेत लाचखोरीचा पर्दाफाश; लिपिक व समन्वयक एसीबीच्या जाळ्यात.पुतिन यांचा संभाव्य भारत दौरा आणि त्रिपक्षीय सहकार्यबाबुश्किन यांनी अशीही माहिती दिली की, राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन या वर्षाच्या अखेरीस भारताचा दौरा करतील आणि पंतप्रधान मोदींची भेट घेतील. हा दौरा भारत-रशिया संबंधांना एक नवी ऊर्जा देऊ शकतो. त्याचबरोबर, रशियाने चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या भारत दौऱ्यालाही खूप यशस्वी म्हटले आणि लवकरच भारत-रशिया-चीनची त्रिपक्षीय बैठक होईल, अशी आशा व्यक्त केली. हे त्रिपक्षीय सहकार्य आशियाच्या भू-राजकीय परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.