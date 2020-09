भारताची पाकला चपराक; UN मध्ये पुन्हा काश्मीर मुद्दा उकरून काढण्याचा प्रयत्न

न्यूयॉर्क - संयुक्त राष्ट्राला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात पाकिस्तानने पुन्हा जम्मू काश्मीर मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरैशी यांना भारताने जबरदस्त चपराक लगावली. भारताने पाकिस्तानला दहशतवाद्यांचा किल्ला म्हटलं आहे. भारताने म्हटलं की, पाकिस्तान एक असा देश आहे जिथं दहशतवाद पसरवण्यासाठी ट्रेनिंग दिलं जातं आणि त्यांना हुतात्म्यांचा दर्जा दिला जातो.

दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्यावरून पाकिस्तानला भारताने घेरताना तिथल्या इतर परिस्थितीवरही वक्तव्य केलं. पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांवर अत्याचार वाढत चालला आहे. संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरैसी यांनी काश्मीर मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देण्याच्या अधिकारांतर्गत भारताने दहशतवादाचा मुद्दा उचलला. संयुक्त राष्ट्रातील सचिव विदिशा मैत्रा यांनी कुरैशी यांचं भाषण म्हणजे भारताच्या अंतर्गत मुद्यांवर पाकिस्तानने रचलेली कथा असल्याचं म्हटलं आहे.

