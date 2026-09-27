भारताला LPG पुरवठा करणारा अमेरिका ठरला सर्वात मोठा देश; US अधिकारी म्हणाल्या, ‘एनर्जी सप्लायर बनल्याचा आनंद’

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध गेल्या वर्षभरात अधिक दृढ झाले असून, दोन्ही देशांमधील सहकार्याचा विस्तार अनेक क्षेत्रांत झाला आहे. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रातील द्विपक्षीय व्यापारात वाढ झाली आहे. अमेरिकेने आता भारताला एलपीजी (LPG) निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश म्हणून स्थान मिळवले आहे, अशी माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील वरिष्ठ अधिकारी बेथनी मॉरिसन यांनी दिली..न्यूयॉर्क फॉरेन प्रेस सेंटरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात मॉरिसन यांनी भारत-अमेरिका संबंधांबाबत माहिती दिली. गेल्या वर्षभरात दोन्ही देशांमधील भागीदारीचा आवाका लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. ऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि राजनैतिक सहकार्य अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भारत आणि अमेरिका एकत्रितपणे काम करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेचा वाढता सहभागभारत आपल्या वाढत्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध देश आणि स्रोतांकडून पुरवठा वाढवत आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका भारतासाठी महत्त्वाचा ऊर्जा पुरवठादार म्हणून पुढे आला आहे. भारताकडून ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याचे प्रयत्न सुरू असताना अमेरिकेलाही या पुरवठा व्यवस्थेचा भाग बनता आल्याबद्दल आनंद असल्याचे मॉरिसन यांनी सांगितले.अमेरिका आता भारताला एलपीजी निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा गरजांच्या पूर्ततेमध्ये अमेरिकेचा सहभाग वाढल्याचे दिसून येते..संरक्षण आणि अणुऊर्जा क्षेत्रातही सहकार्यभारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या 10 वर्षांच्या संरक्षण आराखडा कराराचाही मॉरिसन यांनी उल्लेख केला. संरक्षण क्षेत्राबरोबरच दोन्ही देश अणुऊर्जा क्षेत्रातही सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने पुढे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.भारताने जवळपास दोन दशकांनंतर अणुऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करत SHANTI Act मंजूर केला आहे. या कायद्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुऊर्जा सहकार्याला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे मॉरिसन यांनी नमूद केले..India-New Zealand FTA: 20 ऑक्टोबरपासून दारू होणार स्वस्त! भारत-न्यूझीलंड FTA मुळे तुम्हाला काय फायदा?.व्यापार आणि क्वाडमध्येही सहकार्यभारत-अमेरिका सहकार्य ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून, दोन्ही देशांदरम्यान मोठ्या व्यापारी करारांवरही काम सुरू आहे. त्याचबरोबर क्वाडसारख्या बहुपक्षीय मंचांवरही भारत आणि अमेरिका एकत्रितपणे काम करत असल्याचे मॉरिसन यांनी सांगितले..दक्षिण आशियाला अमेरिकेकडून वाढते महत्त्वट्रम्प प्रशासनासाठी संपूर्ण दक्षिण आशिया हा महत्त्वाचा प्रदेश असल्याचेही मॉरिसन यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी जगातील इतर भागांतील घडामोडींमुळे दक्षिण आशियाकडे प्रामुख्याने या प्रदेशात संकट निर्माण झाल्यानंतर अधिक लक्ष दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.मात्र, ट्रम्प प्रशासन दक्षिण आशियाला जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या प्रदेशांपैकी एक मानत असून, आता अमेरिकेकडून या संपूर्ण क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचे मॉरिसन यांनी नमूद केले..Thailand Ganeshotsav : ढोल-ताशांचा गजर, भक्तिगीते अन् गणेश विसर्जन मिरवणूक; बँकॉकमध्ये रंगला गणेशोत्सव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.