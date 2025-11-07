India US: भारत अमेरिका संबंधांमध्ये नवा अध्याय; राजदूत विनय क्वात्रा व सिनेटर डेन्स यांच्यात शिक्षण तंत्रज्ञान सहकार्यावर चर्चा

वॉशिंग्टन : भारताचे अमेरिकेतील राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी सिनेटर स्टीव्ह डेन्स यांच्यासोबत द्विपक्षीय करार व दोन्ही देशांत शिक्षण क्षेत्रातील पुढील दशकभराचे सहकार्य यावर चर्चा केली..‘सेन्ट फॉरेन रिलेशन्स कमिटीतील सदस्य डेन्स यांची भेट समाधानकारक झाली. भारत-अमेरिका संबंध मजबूत करण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या मजबूत पाठिंब्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानले,’’ असे भारतीय राजदूतांनी ‘एक्स’वर म्हटले आहे..क्वात्रा यांनी डेन्स यांच्याशी तंत्रज्ञान आणि दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या संरक्षण करारावर चर्चा केली. संभाव्य द्विपक्षीय व्यापार करारातील काही मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे समजते..Premium|US Visa Crisis: विद्यार्थ्यांवर ‘व्हिसा संकट’, अमेरिकेत प्रवेश करणं झालं अवघड!.भारत आणि अमेरिका यांनी गेल्या आठवड्यात आगामी दहा वर्षांसाठी संरक्षण करार केला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी क्वालालंपूर येथे झालेल्या विस्तृत चर्चेनंतर करारनाम्यावर सह्या केल्या. या चर्चेमध्ये सर्व पैलूंवर द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.