India US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करारात डोनाल्ड ट्रम्प यांचाच खोडा, लीक ऑडियो क्लिपमध्ये धक्कादायक खुलासा

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमक्या सुरूच आहेत आणि भारत-अमेरिका व्यापार करार अजूनही रखडलेला आहे. अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्येच यावरून गोंधळ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. रखडलेल्या व्यापार करारावरून रिपब्लिकन गटात तणाव निर्माण झाला आहे. वृत्तानुसार एका अमेरिकन सिनेटरने वाटाघाटींमध्ये झालेल्या विलंबासाठी डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील प्रमुख व्यक्तींना जबाबदार धरले आहे. .अॅक्सिओसच्या अहवालानुसार, अमेरिकेचे सिनेटर टेड क्रूझ यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करार वाटाघाटींमध्ये झालेल्या विलंबासाठी ट्रम्प प्रशासनातील प्रमुख व्यक्तींना जबाबदार धरले आहे, तर भारतीय निर्यातीवरील अमेरिकेचे शुल्क ५०% च्या उच्चांकावर आहे. लीक झालेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगनुसार, क्रूझ यांनी समर्थकांना सांगितले की ते भारतासोबत व्यापार करार सुरक्षित करण्यासाठी व्हाईट हाऊसशी लढत आहेत. व्यापार कराराला कोण विरोध करत आहे असे विचारले असता, क्रूझ यांनी उत्तर दिले, त्यांनी थेट पीटर नवारो, जेडी व्हान्स आणि ट्रम्प यांचे नाव अनेक वेळा घेतले. . ऑडिओ क्लिपमध्ये मोठा खुलासाएका इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, लीक झालेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये असे दिसून आले आहे की सिनेटर क्रूझ यांनी देणगीदारांशी खाजगी फोन संभाषणात व्हाईट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या प्रगतीत अडथळा आणल्याबद्दल दोषी ठरवले. भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत सुरू असलेल्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा खुलासा झाला आहे, जिथे भारतावर जवळजवळ पाच महिने ५०% कर व्यवस्था लागू आहे..ट्रम्पच्या दाव्यात किती तथ्य ?भारतीय आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांमध्ये टॅरिफ लादण्यापूर्वीच व्यापार चर्चा सुरू होत्या आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पुढील चर्चेसाठी हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर गेल्या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये औपचारिक वाटाघाटी सुरू झाल्या. बिझनेस टुडेच्या मते, व्हायरल ऑडिओ रेकॉर्डिंगची सत्यता स्वतंत्रपणे पडताळली जात नाही..पण यामुळे ट्रम्प यांच्या व्यापार कराराबद्दलच्या अलीकडील दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला, दावोसमधील जागतिक आर्थिक मंचात बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा विश्वास व्यक्त केला की भारत आणि अमेरिका चांगल्या कराराच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही कौतुक केले होते.