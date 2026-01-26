ग्लोबल

India US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करारात डोनाल्ड ट्रम्प यांचाच खोडा, लीक ऑडियो क्लिपमध्ये धक्कादायक खुलासा

Donald Trump tariffs : भारतीय निर्यातीवर अमेरिकेने जवळपास पाच महिन्यांपासून ५०% शुल्क लादले आहे. ट्रम्प यांनी दावोस परिषदेत मात्र भारत-अमेरिका करार लवकर होईल असा आशावाद व्यक्त केला होता.
India US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करारात डोनाल्ड ट्रम्प यांचाच खोडा, लीक ऑडियो क्लिपमध्ये धक्कादायक खुलासा
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमक्या सुरूच आहेत आणि भारत-अमेरिका व्यापार करार अजूनही रखडलेला आहे. अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्येच यावरून गोंधळ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. रखडलेल्या व्यापार करारावरून रिपब्लिकन गटात तणाव निर्माण झाला आहे. वृत्तानुसार एका अमेरिकन सिनेटरने वाटाघाटींमध्ये झालेल्या विलंबासाठी डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील प्रमुख व्यक्तींना जबाबदार धरले आहे.

