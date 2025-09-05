India Vs Pakistan: जेव्हा भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, तेव्हा पाकिस्तानची अवस्था कशी असेल? तज्ज्ञ काय सांगतात?

नवी दिल्लीः अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या प्रचंड टॅरिफमुळे भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाची गती कमी होईल का, अशी भीती सर्व भारतीयांच्या मनात आहे. मात्र, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारे अनेक रिपोर्ट्स आले आहेत आणि ते सांगतात की या टॅरिफचा भारताच्या विकासावर कोणताही परिणाम होणार नाही. अलीकडेच, जागतिक सल्लागार कंपनी EY ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात म्हटले आहे की भारत २०२८ पर्यंत PPPच्या आधारावर जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो..EY च्या आधी, Goldman Sachs ने सुद्धा भारत आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थांबद्दल एक अहवाल जारी केला होता, ज्यात सांगितले आहे की, जेव्हा भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, तेव्हा पाकिस्तान सहाव्या क्रमांकावर असेल आणि दोघांच्या जीडीपीमध्ये चार पटींहून अधिकचा फरक असेल. आज भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, पण काही वर्षांत तो तिसऱ्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. तर, पाकिस्तान ४१ व्या क्रमांकावर आहे..सध्याची स्थितीभारताची जीडीपी: ४.१८७ ट्रिलियन डॉलरपाकिस्तानची जीडीपी: ३७७ अब्ज डॉलरभारताची अर्थव्यवस्था पाकिस्तानपेक्षा सुमारे ९ पट मोठी आहे..येत्या वर्षांचे अंदाजGoldman Sachs च्या अहवालानुसार, २०७५ पर्यंत भारत चीननंतर जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. त्यावेळी भारताची जीडीपी ५२.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल. या तुलनेत, पाकिस्तान १२.३ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसह सहाव्या क्रमांकावर राहील..सिनेसृष्टीला आणखी एक धक्का! अभिनेते आशिष वारंग यांचं निधन; रणवीरसोबत झळकले, छोट्याश्या आजारानं ग्रासलं अन्... .पाकिस्तानला भारताच्या आजच्या स्तरापर्यंत पोहोचायला लागतील ३०-३५ वर्षेअहवालानुसार, पाकिस्तानला भारताच्या सध्याच्या जीडीपी (४.१ ट्रिलियन डॉलर) पर्यंत पोहोचण्यासाठीच ३० ते ३५ वर्षे लागतील. २०५० पर्यंत पाकिस्तानची जीडीपी ३.३ ट्रिलियन डॉलर आणि २०६० पर्यंत ६.१ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, पुढील ५० ते ७० वर्षांतही पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या भारताची बरोबरी करू शकणार नाही..या वर्षी भारत जपानला मागे टाकून चौथ्या क्रमांकावर आला आहे. अनेक अहवालांमध्ये असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे की, २०२८ पर्यंत भारत जर्मनीलाही मागे टाकेल आणि तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल. सध्या जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था अमेरिका आहे, त्यानंतर चीन, जर्मनी, भारत आणि जपान आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.