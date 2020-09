UN महासभेत भारताने पाकला दाखवली जागा; इमरान खान यांच्या भाषणावेळी केलं वॉकआऊट

न्यूयॉर्क - संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 75 वे अधिवेश न सुरु आहे. यामध्ये पाककडून सातत्याने काश्मीर मुद्द्यावरून भारताला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान याचे भाषण सुरु होताच भारताच्या प्रतिनिधींनी विरोध म्हणून महासभेच्या हॉलमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पाकचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी महासभेतही त्यांच्या भाषणाची सुरुवात भारताच्या विरोधात बोलण्यापासूनच केली. त्यानंतर तात्काळ भारतीय प्रतिनिधी खूर्चीतून उठले आणि हॉलमधून बाहेर गेले.

पाकिस्तानकडून भारताविरोधात वक्तव्य आणि काश्मीर मुद्दा उपस्थित केल्यानं भारतीय प्रतिनिधी मंडळाने इमरान खान यांच्या भाषणावर बहिष्कार घातला. कोरोनाच्या संकट काळात सध्या संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेचं आयोजन व्हर्च्युअल करण्यात आलं आहे. संयुक्त राष्ट्रच्या महासभेत भाषण सुरु करताना इमरान खान म्हणाले की, गांधी आणि नेहरू यांच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना सोडून भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न आरएसस करत आहे.

#WATCH Indian delegate at the UN General Assembly Hall walked out when Pakistan PM Imran Khan began his speech. pic.twitter.com/LP6Si6Ry7f

— ANI (@ANI) September 25, 2020