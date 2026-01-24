अमेरिकेत भारतीयानं पत्नीसह ३ नातेवाईकांची केली हत्या; घरात सापडले ४ मृतदेह

अमेरिकेतील जॉर्जियात भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने पत्नीसह तीन नातेवाईकांची गोळ्या झाडून हत्या केलीय. या प्रकरणी विजय कुमार याला पोलिसांनी अटक केलीय. त्यांची मुलं कपाटात लपून बसल्याने वाचल्याची माहिती समोर येतेय. शुक्रवारी पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जॉर्जियातील ब्रुक आयव्ही कोर्ट परिसरात ही गोळीबाराची घटना घडलीय. पोलिसांना घरात चार मृतदेह आढळून आले. यात विजय कुमारची पत्नी मीमु डोगरा, गौरव कुमार, निधि चंदर, हरिष चंदर यांचा समावेश आहे. घरगुती वादातून ही हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय..लग्नाच्या तयारीवेळी पलाश दुसऱ्या तरुणीसोबत बेडवर सापडला, स्मृतीच्या टीममेट्सनी तिथंच धुलाई केली; अभिनेत्याचा खळबळजनक खुलासा.गोळीबाराच्या घटनेवेळी घरात तीन मुलं होती. अचानक गोळीबार झाल्यानंतर घाबरलेली मुलं कपाटात लपून बसल्यानं वाचली. विजय आणि मीमु यांचा १२ वर्षांचा मुलगासुद्धा त्यांच्यासोबत होता. त्यानेच पोलिसांना कॉल करून याची ाहिती दिली. या कॉलमुळे काही मिनिटात पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले..विजय आणि त्याची पत्नी मीमु यांच्यावत अटलांटातील घरात वाद झाला होता. यानंतर ते मुलांसह ब्रूक आयव्ही कोर्ट परिसरातील घरात आले होते. तिथं इतर नातेवाईक राहत होते. याच घरात वाद झाल्यानंतर विजयने गोळीबार केला आणि घटनास्थळावरून फरार झाला..विजयची गाडी रस्त्यातच ड्राइव्हवेमध्ये उभा असलेली आढळून आली. पोलिसांनी त्याच्या गाडीची तपासणी केली असता त्यात काही आढळलं नाही. मात्र जवळच असलेल्या जंगलातून त्याला ताब्यात घेतलं. अटलांटातील भारतीय दूतावासाने या घटनेवर दु;ख व्यक्त केलंय. पीडितांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल असं आश्वासन देण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.