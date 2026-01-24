ग्लोबल

अमेरिकेत भारतीयानं पत्नीसह ३ नातेवाईकांची केली हत्या; घरात सापडले ४ मृतदेह

Vijay Kumar : अमेरिकेतील जॉर्जियात भारतीय वंशाच्या विजय कुमार याने पत्नीसह चार जणांची गोळ्या झाडून हत्या केलीय. घरगुती वादानंतर रागाच्या भरात पत्नीसह नातेवाईकांवर गोळ्या झाडल्याची माहिती समोर येत आहे.
Indian Origin Man Shoots Wife And Relatives

सूरज यादव
अमेरिकेतील जॉर्जियात भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने पत्नीसह तीन नातेवाईकांची गोळ्या झाडून हत्या केलीय. या प्रकरणी विजय कुमार याला पोलिसांनी अटक केलीय. त्यांची मुलं कपाटात लपून बसल्याने वाचल्याची माहिती समोर येतेय. शुक्रवारी पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.

