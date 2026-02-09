Indian man killed in Canada : कॅनडामध्ये भारतीय व्यक्तीची गोळ्या घालून हत्या; टोरंटोमधील महिनाभरातील तिसरी घटना!

Concerns Over Safety of Indian Community in Canada : कर्नाटकातील नेलामंगला येथील ३७ वर्षीय व्यक्तीची कॅनडामध्ये गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. चंदन कुमार असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. शनिवारी, टोरंटोच्या वुडबाईन शॉपिंग सेंटरच्या बाहेर हा गोळीबार करण्यात आला.
टोरंटो पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, रेक्सडेल बुलेव्हार्ड आणि हायवे 27 जवळील पार्किंगमध्ये दुपारी साडेतीन वाजता गोळीबार झाल्याची बातमी समजली होती. पोलिसांना चंदन कुमारवर गोळीबार झाल्याचे आढळले. त्याला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात नेण्यात आले आणि त्यानंतर तिथे डॉक्टर मृत घोषित करण्यात आले.
ही घटना टोरंटोमधील २०२६ मधील तिसरी हत्या म्हणून नोंदवण्यात आली आहे. होमिसाईड अँड मिसिंग पर्सन्स युनिट आता या प्रकरणाचा तपास करत आहे. या घटनेबाबत कोणतीही माहिती असल्यास पोलिसांनी जनतेला तपासकर्त्यांशी संपर्क साधण्याचे किंवा क्राईम स्टॉपर्सद्वारे अनामिकपणे तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे.
कर्नाटकातील चंदन कुमार यांच्या कुटुंबियांनी सांगितले की, त्यांना त्यांच्या गाडीत बसलेले असताना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. कुटुंबियांनी त्यांच्याबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आणि भारत सरकारला त्यांचे पार्थिव अंत्यसंस्कारासाठी शक्य तितक्या लवकर भारतात आणण्याची व्यवस्था करण्याचे आवाहन केले.
