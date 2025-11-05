ग्लोबल

Zohran Mamdani : ट्रम्प यांच्या नाकावर टिच्चून भारतीय वंशाची व्यक्ती बनली महापौर, न्यूयॉर्कमध्ये बसला धक्का; कोण आहेत जोहरान ममदानी?

Indian-Origin Zohran Mamdani Elected New York Mayor : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का बसला आहे. न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत जोहरान ममदानी यांचा विजय झाला आहे. ते सर्वात तरुण, भारतीय वंशाचे आणि पहिले मुस्लिम महापौर आहेत. मदनानी यांना एकूण ५० टक्के मतं मिळाली आहेत.
Indian-Origin Zohran Mamdani Elected New York Mayor

Indian-Origin Zohran Mamdani Elected New York Mayor

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अमेरिकेचं सर्वात मोठं शहर असललेल्या न्यूयॉर्कमध्ये भारतीय वंशाचा महापौर निवडून आला आहे. या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जोहरान ममदानी यांनी विजय मिळवला आहे. ते न्यूयॉर्कचे सर्वात तरुण, भारतीय वंशाचे आणि पहिले मुस्लिम महापौर आहेत. मदनानी यांना एकूण ५० टक्के मतं मिळाली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे मदनानी यांचा हा विजय ट्रम्प यांच्यासाठी सर्वात मोठा धक्का मानला जातो आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
america

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com