आफ्रिकेच्या सुपीक जमिनीत भारतीयांची कमाल; जगाचे अन्न संकट मिटवणारी 'महासंधी'

सध्या संपूर्ण जगासमोर हवामान बदलामुळे आणि विस्कळीत पुरवठा साखळीमुळे अन्न सुरक्षेचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत आणि आफ्रिका एकत्र आले असून, ही युती जगाच्या शेतीचे चित्र बदलणारी ठरत आहे. आफ्रिका खंडाकडे जगातील तब्बल ६०% न वापरलेली, अत्यंत सुपीक जमीन उपलब्ध आहे, तर भारताकडे शेतीचे प्रगत तंत्रज्ञान, कमी पाण्यात आणि कमी खर्चात येणारी पिके, कृषी शास्त्रज्ञ आणि कष्टाळू मनुष्यबळ आहे. हाच मेळ घालत सध्या पूर्व आणि मध्य आफ्रिकेत एक नवी 'हरित क्रांती' आकाराला येत आहे..इथिओपिया, केनिया, टांझानिया, मोझांबिक आणि मादागास्कर यांसारख्या देशांमध्ये जवळपास ८० भारतीय कंपन्यांनी आफ्रिकन सरकारांशी दीर्घकालीन करार करून 'कंत्राटी शेती' सुरू केली आहे. भारत आफ्रिकेला केवळ अन्नधान्य पिकवण्यास मदत करत नाही, तर तिथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन पद्धती आणि अन्न प्रक्रिया यांचे प्रशिक्षण देऊन स्वावलंबी बनवत आहे. तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने 'भरड धान्य' उत्पादनात भारत आफ्रिकेला मोठी तांत्रिक मदत करत आहे, ज्यामुळे आफ्रिकेतील कुपोषणाची समस्या सोडवण्यास मदत होत आहे..या कृषी भागीदारीमुळे भारताला काय फायदा होतो?भारताची स्वतःची अन्न सुरक्षा मजबूत : भारताची लोकसंख्या अफाट आहे आणि डाळी तसेच तेलबियांच्या बाबतीत भारताला नेहमीच आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. आफ्रिकेतील भारतीय प्रकल्पांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या डाळी आणि खाद्यतेल थेट भारतात आयात केले जाते. यामुळे भारतीय बाजारपेठेतील डाळींचे आणि तेलाचे दर नियंत्रणात राहतात, महागाई कमी होते आणि देशांतर्गत अन्न सुरक्षा मजबूत होते..कृषी उत्पादनांची हक्काची निर्यातीची बाजारपेठ : आफ्रिकेत शेतीचा आधुनिक विकास होत असताना, तिथल्या देशांना ट्रॅक्टर्स, शेतीची अवजारे, खते आणि दर्जेदार बियाण्यांची प्रचंड गरज भासते. 'महिंद्रा', 'जैन इरिगेशन' यांसारख्या भारतीय कृषी कंपन्यांसाठी आफ्रिका ही एक अब्जावधी डॉलर्सची हक्काची निर्यात बाजारपेठ बनली आहे.चीनच्या 'लँड ग्रॅबिंग'ला शह : चीन आफ्रिकेतील जमिनी खनिज उत्खननासाठी आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी बळकावत असल्याचा तिथल्या जनतेचा आरोप आहे. याउलट, भारत तिथे स्थानिक रोजगार आणि अन्न सुरक्षा निर्माण करत असल्याने, आफ्रिकन सरकारे भू-राजकीय मुद्द्यांवर भारताच्या बाजूने ठामपणे उभी राहतात..थोडक्यात सांगायचे तर, भारत आणि आफ्रिका यांच्यातील कृषी क्षेत्रातील ही भागीदारी २१ व्या शतकातील जागतिक अन्न सुरक्षेची नवी दिशा ठरवणारी आहे. आफ्रिकेची अथांग आणि सुपीक भूमी आणि भारताचे प्रगत कृषी ज्ञान जेव्हा एकत्र येते, तेव्हा केवळ दोन प्रदेशांचाच विकास होत नाही, तर संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या अन्न संकटावर एक ठोस उत्तर मिळते..ही भागीदारी केवळ व्यापारी नफा कमावण्याची नसून, आफ्रिकेतील गरिबी, कुपोषण आणि बेरोजगारी मुळासकट उपटून टाकण्याची चळवळ आहे. येत्या काळात, बदलत्या हवामानाच्या आव्हानांना तोंड देत जेव्हा ही चळवळ पूर्ण क्षमतेने काम करेल. आफ्रिकेच्या शेतातून उगवणारे धान्य केवळ भारताची गरज भागवणार नाही, तर 'ग्लोबल साऊथ'च्या समृद्धीचा एक नवा सुवर्णकाळ लिहून जगाची भूक मिटवणारा महामार्ग ठरेल यात शंका नाही.