Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशियात प्रवासी जहाजाला भीषण आग! ५ जणांचा मृत्यू, ४१ बेपत्ता, शोध सुरू, कशी घडली घटना?

इंडोनेशियातील मदुरा बेटाजवळ एका प्रवासी जहाजाला आग लागल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाला असून ४१ जण बेपत्ता आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. घटनेपासून बचावकार्य सुरू आहे. इंडोनेशियाच्या बचाव संस्थेनुसार, आग लागली तेव्हा जहाजावर २७१ प्रवासी आणि कर्मचारी होते. रविवार दुपारपर्यंत किमान २२५ जणांना वाचवण्यात आले होते. अद्याप बेपत्ता असलेल्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्व जावा प्रांतातील सुराबाया येथून दक्षिण सुलावेसीमधील मकासारकडे जात असताना जावाच्या ईशान्य किनाऱ्याजवळील मदुरा बेटाजवळ जहाजाला आग लागली. बचाव कार्यासाठी अनेक जहाजे तैनात करण्यात आली आहेत. अधिकारी आजूबाजूच्या पाण्यात शोधमोहीम राबवत असून वाचलेल्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. .US Visa Bond Policy: अमेरिकेत नवा व्हिसा नियम लागू! 'या' ५० देशांना लाखोंचा बॉण्ड भरावा लागणार; कुणाला फटका बसणार?.आगीचे कारण सध्या अस्पष्ट आहे. ही घटना एका वर्षापूर्वी इंडोनेशियामध्ये दुसऱ्या एका जहाजावर लागलेल्या विनाशकारी आगीच्या घटनेनंतर घडली आहे. जुलै २०२५ मध्ये उत्तर सुलावेसी प्रांताजवळ एका प्रवासी जहाजाला आग लागली होती, ज्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला. सुमारे १५० लोकांना वाचवण्यात आले. केएम बार्सिलोना ५ नावाच्या या जहाजावर २८० लोक प्रवास करत होते. ही घटना १९ जुलै रोजी राजधानी मनाडो जवळ घडली..US Iran Tensions : मध्यपूर्वेतील युद्धाचे संकट टळले ! अमेरिकेने इराणवरील हल्ले तूर्तास थांबवले; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का घेतला निर्णय? .यापूर्वी २०२१ मध्ये टर्नेटहून निघाल्यानंतर थोड्याच वेळात केएम कार्या इंदाह या जहाजाला मोलुक्का समुद्रात आग लागली. प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना पाण्यात उडी मारण्यास भाग पडले. अधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक मच्छीमार बोटींनी २२ मुलांसह १८१ प्रवासी आणि १४ कर्मचाऱ्यांची सुटका केली. १७,००० हून अधिक बेटांचा समावेश असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या द्वीपसमूह राष्ट्र, इंडोनेशियामध्ये असे अपघात सामान्य आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.