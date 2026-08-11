Syria Court Verdict : सीरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना फाशीची शिक्षा; भावालाही मृत्युदंड, न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Bashar al-Assad Death Sentence: सीरियातील १४ वर्षांच्या संघर्षात सुमारे पाच लाख लोकांचा बळी गेला. या काळात घडलेल्या युद्ध आणि 'मानवतेविरुद्धचे गुन्हे' यांसारख्या आरोपांबाबत दोषी ठरवून, सीरियन न्यायालयाने देशाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांचे धाकटे भाऊ आणि सीरियन लष्करातील माजी अधिकारी माहेर अल-असद यांनाही फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे..याच खटल्यात असद यांचे मावसभाऊ आतिफ नजीब यांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. नजीब हे सीरियन लष्कराचे माजी ब्रिगेडियर जनरल असून, २०११ मध्ये असद यांच्या राजवटीत ते दक्षिण सीरियातील दारा (Daraa) प्रांतातील 'राजकीय सुरक्षा शाखे'चे प्रमुख होते. दारा प्रांतात त्यांनी केलेल्या कठोर दडपशाहीमुळेच जनक्षोभ उसळला आणि पुढे गृहयुद्ध सुरू झाले..न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, नजीब यांनी "१५ वर्षांखालील मुलांची जाणीवपूर्वक हत्या" आणि "मृत्यूला कारणीभूत ठरेल असा छळ" केला होता. त्यांच्यावरील हे आरोप "मानवतेविरुद्धचे गुन्हे" असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्यांना "सर्वात कठोर शिक्षा, म्हणजेच फाशी" सुनावली..SC on Abusive Language: महत्त्वाचा खुलासा! शिवी देणे गुन्हा आहे का? IPC लागू होतो का? सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले कायदेशीर नियम....हुकूमशाही राजवटडिसेंबर २०२४ मध्ये इस्लामीवादी गटांच्या फौजा जेव्हा राजधानी दमास्कसच्या दिशेने कूच करू लागल्या, तेव्हा माजी राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या भावासह कुटुंबातील सदस्यांना घेऊन मॉस्कोला पलायन केले. असद यांची सत्ता कोसळल्यानंतर, एकेकाळी वॉशिंग्टनने 'दहशतवादी' म्हणून घोषित केलेले अल-कायदाचे माजी कमांडर अहमद अल-शारा यांनी सीरियात नवीन सरकार स्थापन केले. . FAQs १. बशर अल-असद यांना कोणती शिक्षा सुनावण्यात आली? उत्तर: सीरियन न्यायालयाने बशर अल-असद यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्याचे या वृत्तात नमूद आहे.२. माहेर अल-असद कोण आहेत? उत्तर: माहेर अल-असद हे बशर अल-असद यांचे धाकटे भाऊ आणि सीरियन लष्करातील माजी अधिकारी आहेत.३. आतिफ नजीब यांच्यावर कोणते आरोप होते? उत्तर: आतिफ नजीब यांच्यावर १५ वर्षांखालील मुलांची हत्या आणि मृत्यूला कारणीभूत ठरेल असा छळ केल्याचे आरोप होते.४. सीरियातील संघर्ष किती वर्षे चालला? उत्तर: सीरियातील गृहयुद्ध आणि संघर्ष सुमारे १४ वर्षे चालला.५. बशर अल-असद यांनी सीरिया कधी सोडले? उत्तर: डिसेंबर २०२४ मध्ये बंडखोर दमास्कसच्या दिशेने पुढे येत असताना असद यांनी सीरिया सोडून मॉस्को येथे आश्रय घेतला.६. असद यांची सत्ता कोसळल्यानंतर सीरियात काय झाले? उत्तर: असद यांची सत्ता संपल्यानंतर अहमद अल-शारा यांच्या नेतृत्वाखाली सीरियात नवीन सरकार स्थापन झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.