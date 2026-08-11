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Syria Court Verdict : सीरियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना फाशीची शिक्षा; भावालाही मृत्युदंड, न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Syria War Crime: डिसेंबर २०२४ मध्ये बंडखोर दमास्कसच्या दिशेने आगेकूच करत असताना असद कुटुंबासह रशियातील मॉस्को येथे पळून गेले आणि त्यांची सत्ता संपुष्टात आली. असद राजवट कोसळल्यानंतर अहमद अल-शारा यांच्या नेतृत्वाखाली सीरियात नवीन सरकार स्थापन झाले.
Syria Court Verdict

Bashar al-Assad's Escape to Russia After Regime Collapse

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Bashar al-Assad Death Sentence: सीरियातील १४ वर्षांच्या संघर्षात सुमारे पाच लाख लोकांचा बळी गेला. या काळात घडलेल्या युद्ध आणि 'मानवतेविरुद्धचे गुन्हे' यांसारख्या आरोपांबाबत दोषी ठरवून, सीरियन न्यायालयाने देशाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांचे धाकटे भाऊ आणि सीरियन लष्करातील माजी अधिकारी माहेर अल-असद यांनाही फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे.

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