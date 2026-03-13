ISrael-Iran War : इराणचा तेल जहाजावर हल्ला, मुंबईच्या इंजिनिअरचा मृत्यू; समुद्रात उड्या मारल्याने २७ जण बचावले

इराणने बुधवारी बसरा जवळील खोर अल जुबैर बंदर परिसरात अमेरिकन मालकीच्या क्रूड ऑइल टँकर 'सेफसी विष्णू'वर हल्ला केला. या हल्ल्यात एक भारतीय क्रू मेंबरचा मृत्यू झाला असून, उर्वरित २७ क्रू सदस्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. मृत भारतीय क्रू मेंबरचे नाव नंदन प्रसाद सिंह आहे, जे अतिरिक्त मुख्य अभियंता म्हणून जहाजावर कार्यरत होते. .नंदन सिंह हे मूळचे बिहारचे रहिवासी असून, गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईच्या कांदिवली येथे कुटुंबासह राहत होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुले आहेत. त्यांनी यापुर्वी अनेक शिपिंग कंपन्यांत काम केले होते. त्यांचे मेहुणे चंदन कुमार यांनी सांगितले की, कंपनीकडून मृत्यूची माहिती मिळाली, परंतु शिपिंग मंत्रालयाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. नंदन सिंह यांचा मुलगा मुंबईबाहेर असल्याने तो शुक्रवारी पोहोचल्यानंतर अंत्यसंस्कार होणार आहेत कुटुंबीयांना या घटनेचा मोठा धक्का बसला आहे. .हल्ला कसा आणि कधी झाला?हा हल्ला ११ मार्च २०२६ रोजी रात्री झाला, जेव्हा जहाजावर ४८,००० मेट्रिक टन नेप्था भरताना ट्रान्सफर ऑपरेशन सुरू होते. सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, एक अज्ञात वस्तू किंवा विस्फोटके लादलेली विना-ड्रायव्हर स्पीडबोट जहाजाच्या उजव्या बाजूला जोरात धडकली. यामुळे जहाजावर भीषण आग लागली. इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असून, काही रिपोर्ट्समध्ये हा हल्ला इराकच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात झाला. .Latest Marathi News Update : मध्य रेल्वे मध्ये घेण्यात घेणार विशेष मेगा ब्लॉक.बचाव कार्य हल्ल्यानंतर जहाजावरील सर्व क्रू सदस्यांनी सुरक्षेसाठी पाण्यात उडी मारली. इराकच्या कोस्ट गार्डने एसटीएस टीयुजीच्या मदतीने २७ जणांना वाचवले, ज्यात १५ भारतीय आणि १२ फिलिपीनी नागरिकांचा समावेश आहे. सर्वांना बसरा बंदराजवळील एका छोट्या बेटावर सुरक्षित पोहोचवण्यात आले. भारतीय दूतावासाने सोशल मीडियावर ही माहिती शेअर केली आणि मृत क्रू मेंबरच्या कुटुंबीयांप्रती सहवेदना व्यक्त केल्या. दूतावास इराकी अधिकाऱ्यांशी संपर्कात असून, बचावलेल्या भारतीयांना सर्व सहाय्य पुरवत आहे. .या घटनेमुळे इराकने आपल्या तेल टर्मिनल्सची कार्यवाही तात्पुरती स्थगित केली आहे. हा हल्ला अमेरिका-इजरायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाचा भाग असल्याचे मानले जात आहे. भारतीय शिपिंग मंत्रालय आणि दूतावास यांनी या घटनेची नोंद घेतली असून, पुढील तपास आणि मदत कार्य सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.