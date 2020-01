Video : इराणचा अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ला; कासीम सुलेमानींच्या हत्येचा घेतला बदला

बगदाद : इराणच्या सैन्याकडून आज (ता. 8) पहाटे साडेपाचच्या दरम्यान इराकमधील अमेरिकेच्या दोन लष्करी तळांवर हल्ले करण्यात आले आहेत. तब्बल डझनभरहून जास्त बॅलेस्टीक मिसाईलने अमेरिकेच्या तळांवर हल्ला करण्यात आला असल्याची माहिती अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय पेंटागॉनकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे. इराणचे कमांडर कासीम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला म्हणून इराणने हा हल्ला केल्याचे इराणच्या सरकारी वृत्तवाहिनीने सांगितले.

#WATCH : Iran launched over a dozen ballistic missiles at 5:30 p.m. (EST) on January 7 and targeted at least two Iraqi military bases hosting US military and coalition personnel at Al-Assad and Irbil, in Iraq. pic.twitter.com/xQkf9lG6AP

इराकमधील इरबिल, अल् असद या अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हा हल्ला झाल्याची माहितकी अमेरिकेने दिली आहेत. या हल्ल्यात कोणी मृत्युमुखी झाले आहे का याबाबत अजून कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. इराणने हा हल्ला स्वसंरक्षणासाठी व देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केला. युएनच्या आर्टीकल 15 नुसारच हा हल्ला करण्यात आला. आम्हाला युद्ध पुकारायचे नाही, पण आम्हाला स्वसंरक्षणाची गरज असल्याचे, इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावेद जरीफ यांनी सांगितले. या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या हवाई दलाला इराण, इराक व आखाती देशांमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

Iran Foreign Minister Javad Zarif: Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched (1/2) (file pic) pic.twitter.com/mbwu0nluvK

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच ट्विट केले आहे. ट्विटमध्ये त्यांनी म्हणले आहे की, 'इराणने अमेरिकेच्या दोन सैन्य तळांवर मिसाईल हल्ला केला आहे. आम्ही सर्वशक्तीमान व शक्तिशाली आहेत. जगात कोणापेक्षाही ताकदवान लष्कर आमच्याकडे आहे. यावर उद्या सकाळी आम्ही बोलू.' या ट्विटमुळे आता या दोन देशांमधील तणाव आणखी वाढतो की पुढे काय होणार याकडे जगाचे लक्ष लागेल आहे.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

