Iran Balochistan Violence: इराणमध्ये बलुच प्रदेशात भयंकर हिंसाचाराचा आरोप; पाकिस्तानचा अदृश्य हात

Human Rights Violations Iran: इराणमधील बलुचिस्तान प्रदेशात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे विश्लेषण करणाऱ्या 'बलुच अॅडव्होकसी अँड स्टडीज सेंटर'च्या (बीएएससी) एका नवीन अहवालात बलुच अल्पसंख्याकांविरुद्ध सरकारपुरस्कृत हिंसाचार भयंकर प्रमाणात सुरू असल्याचे नमूद केलेआहे. यामागे पाकिस्तान आणि इराणदरम्यान असलेल्या द्विपक्षीय आर्थिक आणि सुरक्षा संबंधांचा अप्रत्यक्ष हात असल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे..'बलुचिस्तान - इराणमधील मानवी हक्क उल्लंघनांच्या प्रकारांचे विश्लेषण' या अहवालात न्यायालयीन हत्याकांड, सामूहिक अटक आणि पद्धतशीर भेदभावाचे दस्तावेजीकरण केले आहे. ज्यामुळे हा प्रांत देशातील सर्वात लष्करी वर्चस्व असलेल्या प्रदेशांपैकी एक झाला आहे..या अहवालातील निष्कर्षांनुसार २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत किमान ८४ इंधन वाहक वाहने आणि इतर ८७ जण विविध हल्ल्यांत जखमी झाले, कारण इराणी सैन्याने नियमितपणे सीमेपलीकडून इंधन वाहतूक करणाऱ्या गरीब बलुच कामगारांवर गोळीबार केला. मे महिना सर्वात प्राणघातक महिना सिद्ध झाला. या महिन्यात २५ मृत्यूंची नोंद झाली. .अहवालात अधोरेखित केले आहे, की बहुतेक तरुण पुरुषांना दीर्घकालीन बेरोजगारीमुळे धोकादायक तस्करी करण्यास भाग पाडले जातात. ते इराणमधील दडपशाही आणि पाकिस्तानच्या सुरक्षित व्यापार पर्यायांना अडथळा अन् सीमा नियंत्रण धोरणांचे बळी ठरतात. जानेवारी ते जूनदरम्यान ९७ बलुच पुरूषांना फाशी देण्यात आली, ज्यामध्ये केवळ एप्रिलमध्ये ४३ जणांचा समावेश आहे. यावरून इराणने वांशिक अल्पसंख्याकांवर मृत्युदंडाचा अवलंब केल्याचे दिसून येते. लष्करी छापे आणि मनमानी अटकसत्रही चालवले जात आहे. सहा महिन्यांत ३७ जण ठार, ६६ जखमी आणि ४८७ जणांना ताब्यात घेतले. ज्यामुळे या दडपशाहीची व्याप्ती समजते..या अहवालात असा निष्कर्ष काढला आहे, की ही दडपशाही दशकांपासून आर्थिक दुर्लक्ष, पद्धतशीर वंशवाद आणि इराण आणि पाकिस्तानमधील भू-राजकीय 'बफर झोन' म्हणून बलुचिस्तानचा वापर यामुळे उद्भवली आहे. या प्रदेशातील गरिबी अन् छळाचे चक्र संपवण्यासाठी तातडीने आंतरराष्ट्रीय देखरेख, हस्तक्षेप, मध्यस्थी अन् आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे..