Hockey India League : नवनीत कौर आणि जर्मनप्रीत सिंग करणार एसजी पायपर्सचे नेतृत्व; उपकर्णधारांचीही घोषणा

हॉकी इंडिया लीगच्या सिझन २ साठी एसजी पायपर्सने आपल्या नेतृत्व गटाची घोषणा केली असून देशातील दोन अनुभवी ऑलिम्पियनवर विश्वास ठेवला आहे. बचावपटू जर्मनप्रीत सिंग पुरुष संघाचे नेतृत्व करणार आहेत, तर ऑस्ट्रेलियन मिडफिल्डर काई विलॉट उपकर्णधार म्हणून काम पाहतील. महिला संघात स्टार फॉरवर्ड नेवनीत कौर ही पुन्हा एकदा कर्णधारपद सांभाळणार असून ऑस्ट्रेलियाची केटलिन नॉब्स, जी या सिझनमध्ये पहिल्यांदाच पायपर्समध्ये खेळणार आहे, ती उपकर्णधारपदाची धुरा सांभाळेल..Jr Hockey World Cup: पाकिस्तानची आशिया कपपाठोपाठ भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कपमधूनही माघार! बदली संघाची होणार घोषणा.एसजी पायपर्सच्या नवी उर्जेचे प्रतिबिंब असलेला नेतृत्व गटगेल्या सिझनमध्ये जर्मनप्रीत सिंग पायपर्सच्या सर्वात प्रभावी खेळाडूंमध्ये होता. भारताच्या हॉकी आशिया कप २०२५ विजयानंतर त्याच्या नेतृत्वक्षमता आणि कामगिरीची अधिकच स्पष्ट दिसून आली. काई विलॉटने मागील वर्षी उत्कृष्ट कार्यक्षमता, बॉलवरील पकड आणि खेळ नियंत्रित करण्याची क्षमता दाखवून स्वतःला नेतृत्व भूमिकेसाठी सिद्ध केले. रविवारच्या हॉकी वन फायनलमध्ये हॉकी क्लब मेलबर्नला किताब मिळवून देण्यात त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती.महिला संघात नेवनीत कौर पुन्हा कर्णधार म्हणून परतत आहे. मागील सिझनमध्ये तिने आक्रमणाचे नेतृत्व करत निर्णायक गोल केले आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांतही चमक दाखवली. तिच्या सहाय्यासाठी केटलिन नॉब्सची नियुक्ती करण्यात आली असून तिची आंतरराष्ट्रीय कामगिरी, बचाव कौशल्य आणि शांत निर्णयक्षमता संघाला मोठा आधार देईल. २०२५ च्या HIL विजेत्या म्हणून नॉब्सने नुकत्याच पर्थ थंडरस्टिक्ससाठी हॉकी वन फायनलमध्ये उत्कृष्ट खेळ केला.. प्रशिक्षकांचा विश्वासभारत दौऱ्याची उत्सुकता व्यक्त करत मुख्य प्रशिक्षक टिम ओउडनालर म्हणाले, "आम्हाला या सिझनसाठी जर्मनप्रीतला कर्णधार म्हणून जाहीर करताना अत्यंत आनंद होत आहे. त्याचा अनुभव आणि समर्पण संघाला सर्वोत्तम कामगिरी करण्यास मदत करेल. काई विलॉट उपकर्णधार असेल. वय कमी असूनही तो प्रशंसनीय अनुभव घेऊन आला आहे, जो जर्मनप्रीतच्या व्यक्तीमत्वाला पूरक ठरेल. काही आठवड्यांत संपूर्ण संघ भारतात एकत्र येईल आणि त्या क्षणाची मला उत्सुकता आहे. संघाला माझ्या अपेक्षा माहित आहेत आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी ते तयारीला लागतील."ऑलिम्पिक ब्राँझ पदक विजेता जर्मनप्रीत सिंग म्हणाला, "ही संधी दिल्याबद्दल मी प्रशिक्षक व व्यवस्थापनाचे आभार मानतो. आमच्याकडे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ खेळाडूंचे सक्षम मिश्रण आहे. आम्ही या सिझनमध्ये विजेतेपद मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.".महिला संघाच्या मुख्य प्रशिक्षिका सोफी गीयर्ट्स म्हणाल्या, "नवनीतला पुन्हा कर्णधार ठेवण्याचे कारण म्हणजे ती संघाच्या मूल्यांचे उत्कृष्ट प्रतिबिंब आहे. तिची प्रामाणिकता, शांत परंतु जिद्दी नेतृत्व आणि विलक्षण कौशल्य तिला आदर्श कर्णधार बनवते. केटलिनला उपकर्णधार करणे हा मोठा फायदा आहे—तिचा आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि HIL फायनलमध्ये मिळवलेले यश संघाला स्थिरता देईल. आमचा संघ जागतिक स्तरावर विविधता आणि संतुलन असलेला आहे, आणि ते आमचे मोठे बळ असेल. संघ तयारीला उत्सुक आहे आणि आम्ही २८ तारखेपासून सज्ज आहोत."कृतज्ञता व्यक्त करत नवनीत कौर म्हणाली, "मला पुन्हा एकदा कर्णधार म्हणून निवडल्याबद्दल धन्यवाद. या सिझनमध्ये आम्ही अधिक चांगले परिणाम घेऊन येऊ याची मला खात्री आहे. मागील सिझनमधील त्रुटी लक्षात घेऊन आम्ही प्रशिक्षक सोफी आणि सहाय्यक प्रशिक्षक हेलेन मेरी यांच्यासह लिलावाची योग्य आखणी केली. आमची तयारी मैदानावर दिसेलच.".Sultan Azlan Shah Cup Hockey: भारताचा कॅनडावर १४ गोलांचा वर्षाव, आता बेल्जियमविरुद्ध आज अंतिम सामना रंगणार.महिला लीग २८ डिसेंबरपासून आणि पुरुषांची स्पर्धा ३ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. एसजी पायपर्सने या वर्षी लवचिकता, जबाबदारी आणि उच्च दर्जा या मूल्यांवर आपला फोकस ठेवला आहे. पुरुष संघात गेल्या सिझनच्या विजेत्या कर्णधार रुपिंदर पाल सिंगच्या रूपात बचाव मजबूत झाला आहे. महिलांच्या संघात उदिता सामील झाल्याने बहुआयामी कौशल्य आणि खोली वाढली आहे. या वर्षीच्या मिनी ऑक्शनमध्ये हॉकी संचालक पद्म भूषण श्रीजेश पी.आर. यांनी प्रशिक्षक टिम ओउडनालर, सोफी गीयर्ट्स आणि वरिष्ठ खेळाडूंशी जवळून समन्वय साधून विजेतेपदाची दावेदारी सादर करू शकणारा संघ उभा केला आहे..