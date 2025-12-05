क्रीडा

Hockey India League : नवनीत कौर आणि जर्मनप्रीत सिंग करणार एसजी पायपर्सचे नेतृत्व; उपकर्णधारांचीही घोषणा

Jarmanpreet Singh & Navneet Kaur to Lead SG Pipers in HIL Season 2: हॉकी इंडिया लीगच्या सिझन २ साठी एसजी पायपर्सने नवनीत कौर आणि जर्मनप्रीत सिंग यांची कर्णधार म्हणून निवडले आहे.
SG Pipers captains, Jarmanpreet Singh, Navneet Kaur,

SG Pipers captains, Jarmanpreet Singh, Navneet Kaur,

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

हॉकी इंडिया लीगच्या सिझन २ साठी एसजी पायपर्सने आपल्या नेतृत्व गटाची घोषणा केली असून देशातील दोन अनुभवी ऑलिम्पियनवर विश्वास ठेवला आहे. बचावपटू जर्मनप्रीत सिंग पुरुष संघाचे नेतृत्व करणार आहेत, तर ऑस्ट्रेलियन मिडफिल्डर काई विलॉट उपकर्णधार म्हणून काम पाहतील.

महिला संघात स्टार फॉरवर्ड नेवनीत कौर ही पुन्हा एकदा कर्णधारपद सांभाळणार असून ऑस्ट्रेलियाची केटलिन नॉब्स, जी या सिझनमध्ये पहिल्यांदाच पायपर्समध्ये खेळणार आहे, ती उपकर्णधारपदाची धुरा सांभाळेल.

<div class="paragraphs"><p>SG Pipers captains, Jarmanpreet Singh, Navneet Kaur,</p></div>
Jr Hockey World Cup: पाकिस्तानची आशिया कपपाठोपाठ भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कपमधूनही माघार! बदली संघाची होणार घोषणा
Loading content, please wait...
hockey
Men's hockey

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com