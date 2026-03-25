Iran-Israel War: पाकिस्तानी जहाजाला इराणने दिलं हाकलून! भारताला मात्र मुभा, होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत नेमकं काय घडलं?

नवी दिल्ली: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून पाकिस्तानच्या दिशेने निघालेल्या एका जहाजाला इराणने माघारी धाडलं आहे. इराणने पुन्हा एकदा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'वर आपले वर्चस्व सिद्ध केलं. इराण एककीडे भारताच्या बाबतीत सॉफ्ट कॉर्नर देत आहे तर दुसरीकडे पाकिस्तानकडे बघून डोळे वटारत आहे. .झालं असं की, सेलेन नावाचे पाकिस्तानी जहाज इराणच्या परवानगीशिवाय होर्मुजमधून प्रवास करत होते. त्यामुळे हे जहाज तसेच रोखून धरलं आणि माघारी धाडलं. इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हे जहाज २३ मार्चच्या रात्री शारजाहून कराचीसाठी रवाना झाले होते. मात्र होर्मुजच्या जवळ पोहोचताच इराणच्या नौदलाने त्याला अडवले. रिअर ॲडमिरल अलिरेजा तंगसीरी यांनी यावर भाष्य करताना सांगितलं की, या जहाजाने कायदेशीर प्रोटोकॉलचे पालन केले नव्हते. आता या मार्गावरून जाणाऱ्या प्रत्येक जहाजाला इराणच्या सागरी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधूनच पुढे जावे लागेल, असा कडक इशाराही त्यांनी दिलाय..सध्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ हे अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचदरम्यान ही घटना घडलेली असल्याने आश्चर्य व्यक्त होतंय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या मध्यस्थीबाबत सोशल मीडियावर संकेत दिले होते. मात्र, इराणने थेट पाकिस्तानी जहाज रोखून आपल्या कडक भूमिकेचे दर्शन घडवले आहे..इराणने सध्या कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचे स्पष्ट करत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा इरादा बोलून दाखवलेला आहे. दुसरीकडे, इराणने भारतीय जहाजांना मात्र या मार्गावरून जाण्यासाठी विशेष सवलत दिल्याचे वृत्त आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या गोटात मोठी अस्वस्थता निर्माण झालीय.