Iran Execution : इराणने मोसादच्या गुप्तहेराला दिली फाशी, इस्त्रायलला संवेदनशील लष्करी माहिती पुरवल्याचा आरोप

इस्रायलला संवेदनशील लष्करी माहिती पुरवल्याच्या आरोपावरून इराणमध्ये एका नागरिकाला फाशी देण्यात आली आहे. इराणी न्यायव्यवस्थेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, हुसेन पाद्रान यांच्यावर हेरगिरी आणि परकीय गुप्तचर संस्थांना माहिती पुरवल्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते. इसफाहान प्रांतातील संवेदनशील लष्करी ठिकाणांशी संबंधित माहिती इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादला पुरवल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता..इराणी न्यायव्यवस्थेच्या माहितीनुसार, पाद्रान यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर पाद्रान यांना फाशी देण्यात आली..9/11 Attacks : ट्विन टॉवर्सवरील हल्ल्यापासून 'ग्लोबल वॉर ऑन टेरर'पर्यंत; २५ वर्षांत अमेरिकेच्या सुरक्षेचा कायापालट, भारताने काय शिकावं?.इराणी अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार, पाद्रान यांनी इसफाहान प्रांतातील संवेदनशील लष्करी तळांशी संबंधित गोपनीय माहिती अमेरिका आणि इस्रायलसह परदेशी गुप्तचर संस्थांना पुरवली होती. या माहितीच्या बदल्यात त्यांना आर्थिक मोबदला मिळाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. चौकशीदरम्यान पाद्रान यांनी आपल्या कृत्याच्या बदल्यात आर्थिक लाभ मिळाल्याची कबुली दिल्याचे इराणी न्यायव्यवस्थेने म्हटले आहे..दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप आणि कबुलीजबाबासंदर्भातील माहिती इराणी न्यायव्यवस्थेकडूनच समोर आली आहे. त्यामुळे या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसल्याचेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे..इराणच्या म्हणण्यानुसार, १२ दिवस चाललेल्या संघर्षादरम्यान देशातील अनेक संवेदनशील लष्करी ठिकाणांवर हल्ले करण्यात आले होते. या हल्ल्यांमध्ये स्थानिक व्यक्ती किंवा भाडोत्री मारेकऱ्यांनी मदत केल्याचा आरोप इराणकडून करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान परदेशी संस्थांना संवेदनशील माहिती पुरवणाऱ्या व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे समोर आल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला..इस्रायल आणि इराणमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पाद्रान यांच्यावरील कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वीही इराणने इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आरोपांवर इराणी न्यायव्यवस्था कठोर भूमिका घेत असल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.