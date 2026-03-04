ग्लोबल

Iran India Oil Supply : इराणकडून भारतात येणारा ‘होर्मुझ’ सामुद्रमार्ग बंद, फक्त ४५ दिवसांचा इंधनसाठा; केपलर संस्थेची माहिती

India energy security news : इराणने होर्मुझ सामुद्रमार्ग बंद केल्याने भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता. केपलर अहवालानुसार देशाकडे केवळ ४५ दिवसांचा इंधनसाठा उपलब्ध.
Hormuz Strait importance for India oil imports

Hormuz Strait importance for India oil imports

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

India fuel reserve 45 days : इराणने ‘होर्मुझ’ची सामुद्रधुनी बंद केल्याने जागतिक इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करणाऱ्या भारताला याचा आगामी काळात तडाखा बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान सध्या भारताकडे सुमारे ४० ते ४५ दिवस पुरेल इतकाच कच्च्या तेलाचा साठा असल्याची माहिती कमोडिटी बाजारावर लक्ष ठेवणाऱ्या  ‘केपलर’ या संस्थेकडून देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
India
america
oil rate
War
israel
petrol
Iraq
Oil
Petrol & Diesel Prices
Oil India Limited
Iran
petrol diesel price hike in india
petrol and diesel
petrol diesel price hike today
petrol and diesel price
diesel petrol supply news
Petrol and Diesel Price Hike
Indian Oil Corporation
(crude oil)
Petrol diesel prices today
Oil import
petrol price today

Related Stories

No stories found.