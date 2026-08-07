Iran Politics: इराणच्या सत्तेत मोठी खळबळ! खामेनेईंविरोधात घरातूनच बंड? नातलगाने मांडला 'नवीन सरकार'चा आराखडा

इराणच्या सत्ताधारी पक्षात निर्माण झालेल्या नव्या गोंधळामुळे देशाच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या कुटुंबाशी संबंध असलेले एक प्रभावशाली धर्मगुरू, मोहम्मद बाकेर खराझी यांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यात त्यांनी सध्याच्या इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या जागी 'इस्लामिक सरकार' स्थापन करण्याची एक सविस्तर योजना असल्याचा दावा केला आहे. .या व्हिडिओमध्ये, त्यांनी केवळ एका समांतर संघटनेच्या स्थापनेबद्दलच सांगितले नाही, तर हजारो समर्थकांच्या संघटित शक्तीच्या जोरावर सत्ताधारी व्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा एक आराखडाही सादर केला आहे. या जवळपास पाच मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये, खाराझी म्हणतात की त्यांनी अनेक वर्षांपूर्वी एक 'छाया सरकार' स्थापन केले होते. त्यांच्या मते, या संघटनेकडे शासनासाठी ६० कलमांची एक सविस्तर योजना आहे, ज्यामध्ये सरकारी संस्थांच्या कामकाजापासून ते नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीपर्यंत सर्व गोष्टींची रूपरेषा दिलेली आहे. .शेख हसीना यांच्याबाबत भारताचं अधिकृत स्पष्टीकरण; बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून तीव्र संताप.त्यांचा दावा आहे की सध्याचे इस्लामिक प्रजासत्ताक आपल्या मूळ उद्देशापासून भरकटले आहे आणि ते बदलण्याची गरज आहे. खर्राजींनी संघटनात्मक विस्तारासाठी एक स्पष्ट ध्येयही निश्चित केले. त्यांनी आपल्या समर्थकांना प्रत्येकी १७ नवीन लोकांना सामील करून घेण्याचे आवाहन केले आणि ही प्रक्रिया सुरूच राहील असे सांगितले. या मॉडेलनुसार १,००० शहरांमध्ये अडीच लाख लोकांचे जाळे तयार करण्याचा दावा करण्यात आला. .त्यांनी असेही सांगितले की, ते आपल्या संघटनेच्या संसाधनांचा वापर करून पहिली परिषद घेतील आणि गरज पडल्यास एक लाख लोकांची रॅली आयोजित केली जाईल. या जाळ्यामध्ये मंत्रालयांनाही वेढा घालण्याची क्षमता असेल, असा दावा त्यांनी केला. व्हिडिओमधील सर्वाधिक चर्चित भाग हा खामेनी कुटुंबाबद्दलचा एक दावा होता. खराझी यांनी म्हटले की, अली खामेनी यांचा मुलगा, मोजतबा खामेनी, हा त्याच्या वडिलांपेक्षाही अधिक कट्टर विचारांचा आहे. .ECP Pakistan: आता खोटं प्रतिज्ञापत्र चालणार नाही! निवडणूक आयोग नियम बदलणार; पाकिस्तानात नेत्यांची माहिती थेट तपासणार.त्यांनी असाही दावा केला की, मोजतबाला काही वर्षे सत्तेच्या केंद्रस्थानापासून दूर ठेवण्यात आले होते, परंतु तो त्यांच्याशी सतत संपर्कात होता. या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही, तसेच इराणी सरकारनेही या आरोपांवर अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ६५ वर्षीय मोहम्मद बाकेर खाराझी हे इराणमधील एका प्रभावशाली धार्मिक आणि राजकीय कुटुंबातील आहेत. त्यांचे वडील तज्ज्ञ सभेचे सदस्य होते, तर कुटुंबातील इतर सदस्य दीर्घकाळापासून परराष्ट्र धोरण आणि सत्ताधारी व्यवस्थेत सामील आहेत. .त्यामुळेच त्यांच्या वक्तव्यांकडे केवळ राजकीय वक्तृत्व म्हणून न पाहता, सत्ताधारी व्यवस्थेतील संभाव्य अंतर्गत संघर्षाचे लक्षण म्हणून पाहिले जात आहे. या व्हिडिओबद्दल विश्लेषक वेगवेगळी मते व्यक्त करत आहेत. एका गटाला वाटते की इराणी प्रशासन लवकरच खाराझी यांच्या विरोधात कारवाई करू शकते. दुसऱ्या गटाला वाटते की हे राजवटीतील वाढत्या सत्ताशून्यतेचे लक्षण आहे, जिथे वेगवेगळे गट उघडपणे आपली ताकद दाखवत आहेत. .Thailand School Shooting : थायलंड हादरले ! आठवीच्या विद्यार्थ्याचा शाळेत अंदाधुंद गोळीबार; शिक्षकासह दोघांचा मृत्यू, १० विद्यार्थी गंभीर जखमी.तिसरी शक्यता अशी आहे की ही भविष्यातील नेतृत्व संघर्षाची तयारी असू शकते, ज्यामध्ये उत्तराधिकारासाठी नवीन राजकीय मैदान तयार केले जात आहे. व्हिडिओमध्ये केलेले अनेक दावे स्वतंत्रपणे तपासले गेले नसले तरी, हे स्पष्ट आहे की इराणच्या राजवटीतील वैचारिक संघर्ष आणि नेतृत्वाची अनिश्चितता पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्टपणे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.