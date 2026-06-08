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Israel Airstrike Iran : जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सल्ला धुडकावून इस्रायलचा इराणवर मोठा हल्ला

Middle East Tensions इराणने रविवारी रात्री इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला, ज्यामुळे संघर्ष तीव्र झाला. प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने सोमवारी पहाटे इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर हवाई हल्ले केले.
Israel Airstrike Iran : जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सल्ला धुडकावून इस्रायलचा इराणवर मोठा हल्ला
Yashwant Kshirsagar
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मध्यपूर्वेतील संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. रविवारी रात्री उशिरा इराणने इस्रायलवर हल्ले केले; याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने सोमवारी पहाटे इराणच्या अनेक लष्करी तळांना लक्ष्य करत मोठा हवाई हल्ला केला. इराणच्या 'आयआरएनए' (IRNA) या वृत्तसंस्थेनुसार, देशभरातील अनेक ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. इस्रायलने राजधानी तेहरान तसेच इस्फाहान, तब्रिज आणि पश्चिम इराणमधील इतर भागांवर क्षेपणास्त्रे डागली. लेबनॉनची राजधानी बैरूतमध्येही स्फोटांचे आवाज ऐकू आले.

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