Israel Airstrike Iran : जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सल्ला धुडकावून इस्रायलचा इराणवर मोठा हल्ला

मध्यपूर्वेतील संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. रविवारी रात्री उशिरा इराणने इस्रायलवर हल्ले केले; याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने सोमवारी पहाटे इराणच्या अनेक लष्करी तळांना लक्ष्य करत मोठा हवाई हल्ला केला. इराणच्या 'आयआरएनए' (IRNA) या वृत्तसंस्थेनुसार, देशभरातील अनेक ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. इस्रायलने राजधानी तेहरान तसेच इस्फाहान, तब्रिज आणि पश्चिम इराणमधील इतर भागांवर क्षेपणास्त्रे डागली. लेबनॉनची राजधानी बैरूतमध्येही स्फोटांचे आवाज ऐकू आले..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना उत्तर इस्रायलवरील इराणच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर न देण्याचा सल्ला दिला होता. नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांचा सल्ला मान्य केल्याचेही वृत्त होते. असे असूनही, इस्रायलने इराणच्या अनेक ठिकाणांना लक्ष्य केले आहे..इराणकडून हल्ल्याला दुजोरा इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने (IRGC) सोमवारी सकाळी एक निवेदन जारी करून दुजोरा दिला की, झिओनिस्ट शत्रूने (इस्रायल) इराणच्या भूभागात हल्ला केला आहे. आयआरजीसीच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यात हवेतून डागल्या जाणाऱ्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वापर करण्यात आला..US Iran Tensions : दिलासादायक! अमेरिका इराणवर हल्ला करणार नाही, आखाती देशांच्या विनंतीवरून ट्रम्प यांचा निर्णय; युद्ध थांबण्याची शक्यता.इराणमधील इस्फाहानमध्ये किमान तीन मोठे स्फोट ऐकू आले. याव्यतिरिक्त, तेहरान, तब्रिज आणि कराज या शहरांमधूनही प्रचंड स्फोटांचे आवाज आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, इस्रायलचा दावा आहे की त्यांचे कोणतेही विमान इराणच्या हवाई हद्दीत घुसले नाही; हा मारा इराकी हवाई हद्दीतून आणि भूमध्य समुद्रात तैनात असलेल्या युद्धनौकांद्वारे करण्यात आला. .इराण जळून खाक झाले पाहिजेनुकतेच इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर यांनी म्हटले होते की, "तेहरान जळून खाक झाले पाहिजे." या विधानावरून हे स्पष्ट होते की इस्रायल यावेळी माघार घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. .इस्रायलमध्ये हाय अलर्ट इराणवरील हल्ल्यानंतर, कोणत्याही संभाव्य प्रत्युत्तराच्या कारवाईची तयारी म्हणून इस्रायलने 'हाय अलर्ट' जाहीर केला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव इस्रायलच्या 'होम फ्रंट कमांड'ने देशभरातील सर्व शाळा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, सर्व रुग्णालयांनी अंडरग्राऊंड कामकाज चालवावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.