‘एका तासात इस्रायलला राहण्यायोग्य ठेवणार नाही’; इराणचा नेतान्याहूंना थेट इशारा, थेट नकाशाच शेअर केला...

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इराणमधील सत्ताधाऱ्यांना हटवण्याचा इशारा दिल्यानंतर इराणकडूनही आक्रमक प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण समितीचे प्रमुख इब्राहिम अजीजी यांनी, इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हितांवर हल्ला झाल्यास इस्रायलला एका तासापेक्षाही कमी वेळात राहण्यायोग्य ठेवणार नाही, असा इशारा दिला आहे. अजीजी यांनी सोशल मीडियावर यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे..इराणने शेअर केलेल्या नकाशात इस्रायलमधील पाणीपुरवठा, वीज निर्मिती, तेल शुद्धीकरण आणि वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित ठिकाणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यात सोरेक, हदेरा, अशदोद आणि अशकेलोन येथील समुद्राच्या पाण्याचं गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारे प्रकल्प, ओरोत राबिन आणि एश्कोल वीज केंद्रं, तसेच हायफा आणि अशदोद येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांचा समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे..Pakistan-Iran Border: पाकिस्तान-इराण सीमेवर हिंसाचाराला सुरुवात; असिम मुनीर यांना बाहेरचा रस्ता दाखवल्यानंतर तणाव वाढला.याशिवाय, डिमोना येथील अणुसंशोधन केंद्र, इंधन साठवण केंद्रं, प्रमुख पूल आणि महामार्गांनाही संभाव्य लक्ष्य म्हणून दाखवण्यात आल्याचा दावा आहे. या पायाभूत सुविधांवर हल्ला झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांच्या पाणीपुरवठा, वीज आणि वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..Iran Missile Range : इराणच्या एकाच घोषणेमुळे अमेरिकेला भीती; ब्रिटनमधून बी-१ बॉम्बर विमाने परत बोलावली.दरम्यान, अमेरिकेकडून इराणविरोधात पुन्हा लष्करी मोहीम राबवली जाऊ शकते, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटल्याचं वृत्त आहे. मात्र, मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी इराणवर हल्ला करण्याची योजना नसल्याचं व्हाइट हाऊसच्या सचिव अॅना केली यांनी स्पष्ट केलं आहे. एकंदरितच पश्चिम आशियातील घडामोडींकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.