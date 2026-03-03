Iran War: इराण-इस्रायलच्या लढाईत भारताला फटका! चार दिवसांत मोठं आर्थिक नुकसान, धक्कादायक आकडेवारी समोर

अमेरिका आणि इस्रायल इराणवर सतत हल्ले करत आहेत. या हल्ल्यामुळे इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचाही मृत्यू झाला. तसेच या संघर्षामुळे हवाई उड्डाण यासह आयात-निर्यात, वस्तूंची देवाणघेवाण आणि करार यामध्ये मोठा फटका बसला आहे. इतकेच नव्हे तर इराण अमेरिकेच्या युद्धाचा थेट परिणाम भारतावर होत असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आयात-निर्यातीवर परिणाम होत असल्यामुळे भारताला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. भारतावर फक्त चार दिवसांत तब्बल २,००० कोटींपेक्षा जास्त अतिरिक्त भार पडला आहे. पण लढाई न करताही भारताला नुकसान का आणि कसे होत आहे? तसेच भारताचे दररोज होणारे नुकसान आणि त्याचा परिणाम काय होत आहेत, याबाबत तज्ज्ञांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई! १८.६३ कोटींचे अमली पदार्थ भस्मसात.४ दिवसांत किती तेलाचे नुकसान?भारत दररोज अंदाजे ५ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आयात करतो. बॅरल म्हणजे कच्च्या तेलाच्या मोजमापाचे आंतरराष्ट्रीय मानक एकक. अंदाजे प्रति बॅरल कच्चे तेल सरासरी १० रुपयांची वाढ असे मानले, तर भारत दररोज ५ दशलक्ष बॅरलसाठी अतिरिक्त १० रुपयांचा खर्च करत आहे. म्हणजेच भारतच दररोज ५० दशलक्ष डॉलर्सचा अधिक खर्च होतो. मात्र इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असल्यामुळे अवघ्या चार दिवसांत कच्च्या तेलासाठी तब्बल १,८२० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला आहे..याशिवाय, रुपयाच्या घसरणीमुळे भारताचे वार्षिक तेल आयात बिल अंदाजे $१६० अब्ज आहे. जर डॉलरच्या तुलनेत रुपया एक रुपयाने कमकुवत झाला तर त्यामुळे दरवर्षी अंदाजे ₹१६,००० कोटींचा अतिरिक्त भार पडतो. म्हणजेच चार दिवसांचा विचार करता अंदाजे ₹१७५ ते ₹१८० कोटींचा परिणाम होतो..Mumbai ATS Raid : मुंबईत एटीएसच्या धाडी; महत्वाच्या तीन ठिकाणी धाड; इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया संघटनेचे कनेक्शन.तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षाचा थेट आर्थिक फटका भारताला बसत आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम अंदाजे ₹२,००० कोटी इतका होत आहे. यामागे समुद्र आणि हवाई मार्गांमधील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे मालवाहतुकीवर परिणाम होत आहे. जर हा तणाव कायम राहिला तर आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी भारताला पर्यायी पुरवठा स्रोत, धोरणात्मक साठा आणि चलन स्थिरतेवर अधिक भर द्यावा लागेल. असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.