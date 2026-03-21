Iran Missile Attack Near India : युद्धाची धग भारतापर्यंत, इराणचा हिंद महासागरातल्या बेटावर क्षेपणास्त्र हल्ला

गेल्या २० दिवसांपासून इराण–इस्त्रायल–अमेरिका यांच्यात संघर्ष सुरू असून त्यामुळे मध्यपूर्वेत तणाव निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणने नुकताच हिंद महासागरातील एका बेटावर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे या संघर्षाची धग आता भारतापर्यंत पोहोचल्याची चर्चा आहे. इराणने हिंद महासागरातील डिएगो गार्सिया येथील अमेरिका–ब्रिटनच्या महत्त्वाच्या लष्करी तळाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र हा हल्ला अयशस्वी ठरल्याचे सांगितले जात आहे. इराणने या बेटावर दोन मध्यम पल्ल्याची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली..अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एक क्षेपणास्त्र उड्डाणादरम्यानच निकामी झाले, तर दुसरे क्षेपणास्त्र हवेतच नष्ट करण्यात आले. त्यामुळे डिएगो गार्सिया बेटावर कोणतेही नुकसान झाले नाही. इराणची क्षेपणास्त्र क्षमता आणि या तळाचे अंतर लक्षात घेता हा हल्ला अपयशी ठरल्याचे मानले जात आहे..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.डिएगो गार्सिया हे हिंद महासागरातील अत्यंत महत्त्वाचे लष्करी तळ आहे. ते भारत पासून सुमारे १८०० किलोमीटर अंतरावर आहे. येथून अमेरिका आणि ब्रिटन आशिया तसेच पश्चिम आशियातील लष्करी कारवाया नियंत्रित करतात. काही दिवसांपूर्वी ब्रिटनने अमेरिकेला आपल्या लष्करी तळांचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे..Iran–US War Escalation : ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणने दुबईसह अनेक ठिकाणी हल्ले वाढवले, अनेक देशांत मंदीची शक्यता.दरम्यान, अमेरिकेला या तळांचा वापर करण्याची परवानगी दिल्यानंतर इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी ब्रिटनला इशारा दिला होता. "जर ब्रिटनने अमेरिकेला आपल्या लष्करी तळांचा वापर करण्यास परवानगी दिली, तर ते ब्रिटिश नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण करण्यासारखे ठरेल," असे त्यांनी म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या हल्ल्यामुळे इराण केवळ इशारे देत नाही, तर त्यांची अंमलबजावणीही करतो, हे स्पष्ट झाले आहे.