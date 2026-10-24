Pakistan Crisis: बापरे! पाकिस्तानात एका गॅस सिलिंडरची किंमत पोहचली ७ हजारांवर; कारण काय?

Islamabad: इराणकडून होणारा LPG पुरवठा खंडित झाल्याने पाकिस्तानमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम सिलिंडरच्या किमतींवर झाला असून, १२ किलोच्या सिलिंडरचा दर ४,५०० पाकिस्तानी रुपयांवरून ७,००० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. पुरवठा पूर्ववत न झाल्यास किमती आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Andhra Politics: भाचीच्या लग्नात मामाचाच खोडा; चंद्राबाबू नायडू कोणाला म्हणाले ‘कंसमामा’?.सीमा बंद झाल्याने पुरवठ्यावर परिणामपाकिस्तान आणि इराणमधील गाब्द-रिमदान आणि तफ्तान हे प्रमुख सीमा मार्ग १७ ऑक्टोबरला बंद करण्यात आले. पाकिस्तानने सुरक्षेचे कारण आणि तस्करी रोखण्याचा मुद्दा पुढे केला, तर इराणने तांत्रिक अडचणींचा उल्लेख केला. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांतील व्यापारावर परिणाम झाला असून, LPG आयातही प्रभावित झाली आहे..पूरा इंडिया, अब दुबई आ रहा है! सूर्यकुमार यादवने Dubaiत खरेदी केलं घर, कारणही सांगितलं.. म्हणाला, इथे जी सुरक्षा मिळतेय....पाकिस्तान LPG असोसिएशनच्या माहितीनुसार, इराणमधून दररोज मोठ्या प्रमाणात LPG पाकिस्तानात येतो. त्यातील बहुतांश पुरवठा गाब्द-रिमदान मार्गाने होतो. हा मार्ग बंद झाल्याने बाजारातील उपलब्धता कमी झाली आहे..काही शहरांत दर आणखी जास्तबलुचिस्तानमध्ये १२ किलोच्या सिलिंडरसाठी सुमारे ७,००० पाकिस्तानी रुपये, लाहोरमध्ये ७,५०० रुपये, तर स्कार्दूमध्ये ८,२०० रुपयांपर्यंत दर पोहोचले आहेत. LPG टँकरसह अनेक ट्रक सीमेवर अडकल्याने पुरवठा साखळीवरही दबाव वाढला आहे..हिवाळ्यात पाकिस्तानमध्ये LPG ची मागणी वाढते. त्यामुळे पुरवठ्यातील अडथळे कायम राहिल्यास घरगुती ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात. सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे; मात्र LPG पुरवठा नेमका कधी पूर्ववत होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.