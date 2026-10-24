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Pakistan Crisis: बापरे! पाकिस्तानात एका गॅस सिलिंडरची किंमत पोहचली ७ हजारांवर; कारण काय?

Iran-Pakistan Border Crisis: सीमा मार्ग बंद झाल्याने LPG आयातीवर परिणाम; १२ किलोच्या सिलिंडरसाठी मोजावे लागत आहेत हजारो रुपये
Iran-Pakistan Border Crisis

Iran-Pakistan Border Crisis

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Islamabad: इराणकडून होणारा LPG पुरवठा खंडित झाल्याने पाकिस्तानमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम सिलिंडरच्या किमतींवर झाला असून, १२ किलोच्या सिलिंडरचा दर ४,५०० पाकिस्तानी रुपयांवरून ७,००० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. पुरवठा पूर्ववत न झाल्यास किमती आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

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