इराणला अमेरिका देणार नुकसान भरपाई, १० कठोर अटी; ट्रम्पना मान्य, युद्धबंदीच्या चर्चेला तयार

Iran Sets Ten Conditions for Ceasefire : अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविरामाची घोषणा झालीय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत सांगितले की, इराणकडून मिळालेल्या १० मुद्द्यांवर पुढे चर्चा केली जाणार आहे. इराणने एक अटही ठेवली असल्याचं समोर येत आहे. त्यांचं जितकं नुकसान झालंय त्याची भरपाई दिली पाहिजे अशी इराणची मागणी आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाहतूक खुली होणं दिलासादायक आहे. .इराणने युद्धबंदीच्या करारासाठी १० अटी ठेवल्याचं म्हटलं जातंय. यात अनेक अटी विचित्र आणि अडचणीच्याही आहेत. एकमेकांवर हल्ला न करणे, होर्मुझवर इराणचं नियंत्रण कायम राहणं, युरेनियमच्या संवर्धनाला परवानगी, सर्व प्रकारचे प्राथमिक आणि माध्यमिक स्वरुपाचे निर्बंध हटवणे, युएनएससीच्या सर्व प्रस्तावांना रद्दबातल करणं, IAEA बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे सर्व प्रस्ताव संपुष्टात आणणं, इराणच्या नुकसानीची भरपाई देणं, आखाती देशांमधून अमेरिकेच्या लष्कराला माघारी बोलावणं, सर्वच आघाड्यांवर युद्ध थांबवणं, यात लेबॉननमधील इस्लामिक रेजिस्टन्सविरुद्धच्या युद्धाचाही समावेश आहे..शस्त्रसंधीसाठी अटी! होर्मुझवर इराणसह ओमानही आकारणार टोल; भारताकडूनही वसुली?.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धबंदीची घोषणा करताना म्हटलं की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मला इराणवर विध्वंसक हल्ला थांबवण्याची विनंती करण्यात आली होती. तसंच इराणने होर्मुझ पूर्ण आणि तातडीने उघडण्यासाठी चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर दोन आठवडे शस्त्रसंधी करण्यास मी तयार आहे..अमेरिका आणि इराण यांच्यातील आधीच्या सर्व वादाच्या मुद्द्यांवर एकमत झालं आहे. मात्र दोन आठवड्याची शस्त्रसंधी ही कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी आणि लागू करण्यासाठी असल्याचं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं..पाकिस्तानने बुधवारी अमेरिका आणि इराणला इस्लामाबादमध्ये चर्चेसाठी बोलावलं आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सोशल मिडिया पोस्ट करून याची माहिती दिलीय. पाकिस्तानने दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींना १० एप्रिलला इस्लामाबादला चर्चेसाठी बोलावलं आहे. चर्चेतून वादावर तोडगा काढता येईल असं ते म्हणाले आहेत.