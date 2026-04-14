Strait of Hormuz: मोठी बातमी! भारतीय जहाजांना सुरक्षित सोडणार, टोलही घेणार नाही; अमेरिकेच्या नाकेबंदीनंतर इराणची घोषणा

Iran-America War: अमेरिका आणि इराणमध्ये शस्त्रसंधी होऊनही होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झालेली नाही. त्यातच अमेरिकेने याच सामुद्रधुनीत नाकेबंदी केली. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये तेलाचं संकट निर्माण होऊ घातलेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी मात्र एक आनंदाची बातमी आहे. भारतीय जहाजांकडून टोल वसुली करणार नाही, अशी घोषणा इराण सरकारने केली आहे. .भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फताली यांनी सांगितलं की, युद्धाच्या काळातदेखील आमचे भारतासोबत घनिष्ठ संबंध आहेत. आम्ही भारताकडून कोणतेही शुल्क वसूल केलेले नाहीत, हे तुम्ही सरकारला विचारु शकता. इथून पुढेदेखील होर्मुझमधून भारतीय जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर पडू दिलं जाईल..भारत जवळचा मित्रसमंजस आणि विश्वासार्ह मित्र अशा शब्दांमध्ये इराणने भारताचं वर्णन केलं आहे. ''दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत, त्यामुळे भारताच्या जहाजांना कुठलीही अडचण येणार नाही. जहाजांच्या वाहतुकीसंदर्भात आम्ही लवकरच एक प्रणाली जाहीर करु, त्यात वाहतुकीची अधिकृत प्रक्रिया सांगितली जाईल.'' असं मोहम्मद फताली यांनी सांगितलं..दरम्यान, इराणी बंदरांवर अमेरिकेने लावलेल्या नाकेबंदीला अनेक देशांनी पाठिंबा दिलेला नाही. ब्रिटनने उघडपणे सांगितले आहे की, ते या नाकेबंदीचे समर्थन करणार नाहीत, तर ऑस्ट्रेलियानेही यावर सावध पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि इराणमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. मात्र इराणने भारताला दिलेल्या या विशेष सवलतीमुळे दोन्ही देशांमधील मैत्री पुन्हा एकदा अधोरेखित झालीय.