Iran cyber attack: इराणचा डिजिटल हल्ला? समुद्राखालील केबल्स धोक्यात, भारतातील इंटरनेट-बँकिंग विस्कळीत होण्याची भीती

मध्य-पूर्वातील युद्ध आता केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा तेल आणि वायू पुरवठा रोखून जागतिक संकट निर्माण केल्यानंतर, आता त्याच मार्गावरील समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवरही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या केबल्सना इजा पोहोचल्यास जगभरातील इंटरनेट सेवा मोठ्या प्रमाणात खंडित होऊ शकते. भारतासह अनेक देशांतील बँकिंग, डिजिटल व्यवहार आणि दैनंदिन ऑनलाइन सेवांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे..अहवालांनुसार, जगातील दोन सर्वांत संवेदनशील ठिकाणे यात अडकली आहेत. एक म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि दुसरे लाल समुद्रातील बाब-अल-मंदेब. या दोन्ही जलमार्गांच्या तळाशी फायबर ऑप्टिक केबल्सचे विशाल जाळे पसरले आहे. इराणने होर्मुझमध्ये पाणबुडी तैनात केल्याचा दावा केला असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक आणि विमा कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचवेळी, इराण-समर्थित हौथी गट लाल समुद्रात जहाजांवर सातत्याने हल्ले करत आहेत. या दोन्ही क्षेत्रे समुद्रतळावरील केबल्सच्या अगदी वर आहेत..या केबल्स हजारो किलोमीटर लांबीच्या आहेत. व्हिडिओ कॉल, ई-मेल, ऑनलाइन बँकिंग ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सेवांपर्यंतचा जगातील बहुतेक सर्व डेटा याच केबल्समधून वाहतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या सर्वांत अरुंद भागात पाण्याची खोली फक्त २०० फूट इतकी आहे. यामुळे केबल्स सहज लक्ष्य होऊ शकतात. लाल समुद्र आणि होर्मुझमधून एकूण किमान २० केबल्स जातात. त्यापैकी १७ केबल्स लाल समुद्र ओलांडून युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेला जोडतात..संपूर्ण कनेक्शन याच समुद्री केबल्सवर अवलंबूनहोर्मुझमधील सक्रिय केबल्समध्ये AAE-1, फाल्कन, गल्फ ब्रिज इंटरनॅशनल आणि टाटा-TGN गल्फ यांचा समावेश आहे. या सर्व केबल्स भारताच्या परदेशी डेटा कनेक्शनला थेट आधार देतात. या समुद्री केबल्स संपूर्ण जगाच्या डिजिटल व्यवस्थेला जीवन देत आहेत. त्यांच्यावरच व्हिडिओ कॉल्स, ई-मेल, बँकिंग व्यवहार आणि एआय सेवांचा अवलंब आहे. शिवाय, ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल यांसारख्या जागतिक कंपन्यांनी संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया येथे मोठे डेटा सेंटर्स उभारले आहेत. हे सर्व केंद्रे सध्या पूर्ण कार्यरत आहेत आणि त्यांचा संपूर्ण कनेक्शन याच समुद्री केबल्सवर अवलंबून आहे..दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होण्याची भीतीपरिणामी, जगाचे संपूर्ण डिजिटल जीवन या नाजूक केबल्सच्या सुरक्षिततेवर टिकून आहे. इराणच्या कृतीमुळे निर्माण झालेल्या या नव्या धोक्यामुळे भारतासह जगभरातील अर्थव्यवस्था आणि दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.