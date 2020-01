युक्रेनचे विमान आम्हीच पाडले, पण ते....

तेहरान : इराणची राजधानी तेहरानच्या विमानतळाजवळ 8 जानेवारीला युक्रेनचे विमान कोसळले होते. हे विमान इराणच्या लष्करकडून चुकून पडल्याची कबूली इराणच्या लष्कराने दिली आहे. त्याच दिवशी पहाटे इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर मिसाईल हल्ला केला होता. यातील एक मिसाईल युक्रेनच्या विमानाला लागून 176 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता.

इराणचे कमांडर कासीम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी इराणने अमेरिकेच्या इराकमधील हवाई तळांवर मिसाईल हल्ले केले होते. 15 पेक्षा जास्त मिसाईलचा यावेळी इराणकडून वापर करण्यात आला होता. यातील एक मिसाईल चुकून युक्रेन एअरलाईन्सच्या विमानाला लागून ते खाली कोसळले व जागीच सर्वांचा मृत्यू झाला. तेहरान विमानतळावरून या विमानाचे उड्डाण झाले होते. उड्डाणाच्या काही मिनिटांतच हे विमान कोसळले होते. पण त्यावेळी ते तांत्रिक कारणांमुळे कोसळल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, आज इराण लष्कराकडून हे विमान चुकून पडले. हे विमान पाडण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. केवळ मानवी चुकीमुळे ही घटना घडल्याचे इराण लष्कराने सांगितले.

Iran state TV, citing military, says country 'unintentionally' shot down Ukrainian jetliner because of human error: The Associated Press pic.twitter.com/HhPUZemVgD

